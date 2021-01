Laadbak van bakwagen scheurt open na aanrijding in Nuenen

De laadbak van een bakwagen raakte vrijdagnacht zwaar beschadigd nadat de bestuurder een boom raakte langs de Collse Hoefdijk in Nuenen.

"De laadbak was volledig opengereten en ook de cabine van de bakwagen raakte zwaar beschadigd", laat een ooggetuige weten. "Wonder boven wonder raakte niemand gewond."