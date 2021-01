Appartementen ontruimd vanwege hevige autobranden in Eindhoven

Een aantal appartementen aan de Johannes Buijslaan in Eindhoven zijn vrijdagnacht ontruimd nadat twee auto's die vlakbij het complex geparkeerd waren vlam hadden gevat en het vuur oversloeg naar het afdak van het appartementencomplex. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts.

Eerder in de nacht had een van de twee auto's - een bestelbus - ook al vlam gevat. Een agent die dit zag toen die door de buurt reed, bluste de kleine vlammen op de motorkap. Bij de ruitenwissers ontdekte de agent een wc-rol die overgoten was met een brandbare vloeistof.

Overslag naar appartementen voorkomen

Maar anderhalf uur later ging het alsnog mis. Een bewoner was net camerabeelden aan het terugkijken van de eerste brand toen die een harde knal hoorde. Toen hij vanaf zijn balkon naar beneden keek, stond het busje dat eerder geprobeerd was in brand te steken opnieuw in brand, net als de auto ernaast. Ook het afdak van het appartementencomplex begon te branden. De politie heeft daarop bij aankomst een aantal appartementen ontruimd.