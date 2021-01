Vrouw stapt uit auto en wordt aangereden in Wanroij

Een vrouw is zaterdagochtend aangereden toen ze uit haar auto stapte. Dit gebeurde op de Hoevensestraat in Wanroij.

Het ongeluk gebeurde rond negen uur. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op de parkeerplaats. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.