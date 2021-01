De avondklok is ingegaan: dit zijn de regels

De avondklok is sinds zaterdagavond van kracht. Vanaf 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends mag je niet zomaar op straat zijn. Maar hoe zit nou eigenlijk precies? En wat zijn de uitzonderingen? We zetten de regels op een rijtje.

Voor een groot deel van de uitzonderingen moet je een speciaal document bij je dragen om te bewijzen dat je op straat moet zijn. Een zogenoemde formulier Eigen verklaring avondklok. Moet je naar buiten voor je werk, dan heb je ook een Werkgeversverklaring nodig. Maar niet in alle gevallen is zo'n formulier verplicht. Als je bijvoorbeeld je hond uitlaat of in een noodsituatie zit.