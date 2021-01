Man slikt drugs in tijdens aanhouding in Veghel

vergroot

Een man uit Veghel probeerde een flinke dosis drugs door te slikken toen hij werd aangehouden door de politie. Na een korte worsteling spuugde hij de drugs weer uit.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De politie kreeg vrijdag een melding om een kijkje te nemen aan de Zeven Eikenlaan in Veghel. Er zou daar iemand rondlopen die wel erg geïnteresseerd leek in de geparkeerde auto's.

Man stopt prop in zijn mond

Een stukje verderop, in de Populierenlaan, stuitten agenten op een man die voldeed aan de beschrijving van de melder. Hij moest zich legitimeren en werkte in eerste instantie mee met de politie. Uit de controle van zijn ID bleek dat de man vaker was opgepakt voor drugsbezit. Tijdens het onderzoek door de agenten, stopte de verdachte ineens een prop in zijn mond en begon te kauwen.

Agenten probeerden meteen te kijken wat de man in zijn mond had, maar hij verzette zich stevig. Er was een kleine worsteling, maar uiteindelijk wist de politie hem te overmeesteren. De man werd aangehouden.

Witte pasta

Na de aanhouding spuugde de verdachte alles wat hij in zijn mond had uit. De prop was een grote witte pasta geworden. Agenten vonden nog meer drugs toen ze de verdachte fouilleerden.

De politie heeft alles in beslag genomen en meegenomen naar het politiebureau in Den Bosch. De politie gaat onderzoeken wat de witte pasta precies is.

