Geen carnaval dit jaar, maar bouw van carnavalswagens gaat volop door: 'Dan hebben we iets te doen'

In een loods in Ossendrecht staan bouwclubs vol enthousiasme carnavalswagens te maken. Dat carnaval dit jaar is afgelast, houdt ze niet tegen. "Het is confronterend, maar we willen doorgaan met onze hobby uitoefenen", zegt Jordy de Dooij van bouwclub de Bokkerijders.

Op het terrein in Ossendrecht zijn vijf verschillende bouwclubs bezig aan hun carnavalswagen. Normaal gesproken zouden er rond deze tijd al complete wagens buitenstaan, maar dat is door de coronapandemie niet het geval. "We zouden nu zo'n drie weken voor carnaval zitten en de sfeer zou hier normaal wel heel anders zijn. Dat is wel confronterend. Vanavond zou dan de start zijn hier in het dorp. Maar er is niks en dat is wel een tegenvaller", vertelt Jordy.

Bij bouwclub de Bokkerijders wordt druk gebouwd. vergroot

Toch hebben de bouwclubs besloten gewoon te beginnen met het bouwen van carnavalswagens. Zaterdagochtend zit de sfeer er dan ook goed in. Op het grote terrein heeft iedere club een eigen loods. Daar staan per bouwclub twee of drie enthousiastelingen in te bouwen.

De 27-jarige Jordy bouwt al achttien jaar carnavalswagens en hij geniet ook dit jaar weer van de gezelligheid. "De harde kern van de bouwclub vindt het toch leuk om te bouwen. Dat is onze hobby. Voor de rest is er ook niks te doen. Dus dan gaan we op zaterdag hier naartoe om te knutselen. Of je nou met twintig of twee man bent, het blijft altijd gezellig."

Dat carnaval dit jaar niet doorgaat, was flink balen voor de leden van de bouwclubs. "Maar je kunt er niks aan veranderen, dus we focussen ons nu gewoon op volgend jaar en hopen dat het dan wel doorgaat." Het is volgens Jordy ook een manier om niet stil te vallen. "Anders is het lastiger om volgend jaar weer op gang komen."

Dit jaar staan in de loodsen dus ieder weekend mensen te bouwen aan carnavalswagens. "Niet alle leden doen mee. Het wisselt ook: soms staat iemand alleen, soms staan we met zijn drieën. Maar iedereen doet gewoon zijn eigen dingetje. Dit blijven we het hele jaar door doen, elke zaterdag."

Iedere zaterdag werken bouwclubs aan hun wagens. vergroot

Volgens Jordy kunnen we volgend jaar dus extra mooie wagens verwachten bij de optocht in Hoogerheide. "Wat we nu maken, kunnen we gebruiken voor volgend jaar. We gaan proberen de wagens iets groter of mooier te maken." Maar dat betekent niet dat ze het lekker rustig aan kunnen doen. "Ik verwacht dat het op het laatste moment toch wel hectisch wordt, zoals altijd. Want je gaat altijd weer iets doen om bezig te blijven: iets nog even groter maken of extra afwerken."

Jordy de Dooij voor de wagen die de Bokkerijders in 2020 bouwden. vergroot

