Bed and Breakfast overvallen in Boxtel

Een bed & breakfast in Boxtel is zaterdagmiddag overvallen. De politie onderzoekt nog wat er precies heeft plaatsgevonden.

Rond vier uur kwam er een melding binnen van een woningoverval. De politie is met meerdere wagens naar de boerderij langs de Oude Boomgaard gesneld. Ook werd er een ambulance opgeroepen. Het is nog onduidelijk of de eigenaren of gasten gewond zijn geraakt.