Dode man (73) gevonden bij B&B in Boxtel, politie vermoedt misdrijf

In een woning bij een bed and breakfast in Boxtel is zaterdagmiddag een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om een 73-jarige bewoner, die door een misdrijf om het leven is gekomen.

Rond vier uur kwam er een melding binnen van een woningoverval. De politie is met meerdere wagens naar de boerderij langs de Oude Boomgaard gesneld. Ook werd er een ambulance opgeroepen.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het vermoedelijk om een misdrijf gaat. De recherche doet uitgebreid onderzoek. ''Specialisten van forensische opsporing zijn het onderzoek gestart. Zij gaan minutieus te werk om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ieder detail in een onderzoek als dit is van belang."

Onderzoek in en rondom de woning gaat nog enige tijd duren, volgens de politie. "We houden er sterk rekening mee dat het slachtoffer de 73-jarige bewoner betreft, de identiteit moet nog officieel vastgesteld worden."

