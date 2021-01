Lege straten en grote politiecontroles, zo zag de avondklok in Brabant eruit

De politie controleert verkeer op de A2 richting Den Bosch (foto: Bart Meesters). Op een politieauto na, is de weg leeg in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). In Breda wordt volop gecontroleerd (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Een automobilist wordt gecontroleerd (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 De politie controleert verkeer op de A2 richting Den Bosch (foto: Bart Meesters).

De avondklok ging zaterdagavond om negen uur voor het eerst in. Iedereen moest vanaf dat tijdstip tot halfvijf 's zondaochtend thuisblijven en mocht alleen met een geldige reden de straat op. Wij hielden je op de hoogte van al het nieuws rondom de avondklok in onze provincie.

Rebecca Seunis & Peter de Bekker Geschreven door

02.06

In Tilburg reden zaterdagavond en -nacht overal in de stad politieauto's. Agenten controleerden automobilisten, fietsers en voetgangers in verband met de avondklok die is ingesteld om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Agenten controleren nachtbrakers in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

00.34

In Breda was het na het ingaan van de avondklok muisstil.

Muisstil Breda (foto: Henk Voermans). vergroot

23.39

Bij een grote politiecontrole op de A2 bij Zaltbommel zijn zaterdagavond 45 automobilisten bekeurd omdat ze zonder geldige reden buiten waren, terwijl om negen uur de avondklok was ingegaan. Met botsabsorbers was een fuik aangelegd. Alle automobilisten in zuidelijke richting werden zo van de snelweg geleid naar de parkeerplaats bij wegrestaurant De Lucht. Daar moesten ze vertellen waarom ze niet binnen waren.

23.36

De snelwegen in Nederland lagen er zaterdagavond leeg bij, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Van verkeersdrukte was geen sprake. Mensen hebben zich eraan gehouden om om negen uur 's avonds thuis te zijn." Cijfers over automobilisten die na het ingaan van de avondklok toch de weg op zijn gegaan, waren zaterdagavond nog niet beschikbaar.

23.05

Deze nachtbraker kreeg natuurlijk geen boete...

(foto: Erald van der Aa). vergroot

23.00

De hond uitlaten wordt ineens een belevenis tijdens zo'n avondklok.

Wachten op privacy instellingen...

22.44

Onze verslaggever Collin Beijk werd op straat in Best vier keer in een uur tijd gecontroleerd.

Wachten op privacy instellingen...

22.39

In Etten-Leur zijn de eerste boetes uitgedeeld. Volgens de wijkagenten hebben de meeste mensen bij controle echter een geldige reden om op straat te zijn.

Wachten op privacy instellingen...

22.30

Vanaf het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is goed te zien hoe verlaten de straten in de stad zijn.

(foto: Mandy van Hooff). vergroot

22.15

Volgens deze Bredanaar werd zijn vrouw, zorgmedewerker, voor haar dienst gecontroleerd.

Wachten op privacy instellingen...

22.07

Onze verslaggever spreekt van een 'bizar beeld' in het compleet verlaten Bergen op Zoom.

Wachten op privacy instellingen...

22.00

In Tilburg is het overwegend rustig op straat. Twee nietsvermoedende reizigers bij de bushalte zijn volgens een aanwezige fotograaf in slaap gevallen en hebben niet meegekregen dat de avondklok is ingegaan.

(foto: Jack Brekelmans) vergroot

21.52

In Breda zijn momenteel zo’n dertig politie-agenten op straat aan het controleren. Dat zei burgemeester Paul Depla zojuist in Nieuwsuur. “Ik heb net met de politie gesproken en het is heel erg rustig. De mensen die op straat zijn, worden allemaal gecontroleerd. Het blijkt dat 95 procent van alle inwoners een geldige reden heeft om op straat te zijn. Daaruit kan ik concluderen dat Breda zich aan de avondklok blijkt te houden.”

Degenen die de avondklok bewust negeren moeten aangesproken en beboet worden, zei hij. “Natuurlijk doen we dat met een goed gesprek. We moeten duidelijk maken dat iedereen een offer moet brengen. We kunnen niet wegkijken bij mensen die de regels negeren.”

21.50

Politie te paard surveilleert in de Eindhovense binnenstad.

Wachten op privacy instellingen...

21.45

Treinreizigers lijken zich goed te houden aan de avondklok. "Het beeld op de stations is heel rustig, er zijn geen bijzonderheden te melden", zegt een woordvoerster van de spoorwegen.

21.42

Wachten op privacy instellingen...

21.40

Ook voor de wijkagent in Schijndel is het een gekke avond.

Wachten op privacy instellingen...

21.32

De politie houdt een grote controle bij de A2 richting Den Bosch. Bij De Lucht-West in Bruchem stonden om negen uur tientallen politieauto's klaar om de avondklok op de snelweg te handhaven. Ze proberen elke auto te controleren. Vrachtverkeer mag doorrijden.

(foto: Bart Meesters). vergroot

21.30

Wachten op privacy instellingen...

21.20

De politie controleert actief automobilisten bij het station in Roosendaal. Rond negen uur worden er nog waarschuwingen uitgedeeld.

Wachten op privacy instellingen...

21.17

Wachten op privacy instellingen...

21.15

De Brabantse straten zien er verlaten uit, zoals hieronder in Udenhout.

Het straatbeeld in Brabant, hier in Udenhout (foto: Karin Kamp). vergroot

21.10

Het is leeg op de normaal zo drukke Kruisstraat in Eindhoven. Alleen wat bezorgers en een enkeling met een hond komt voorbij. Burak Karaca heeft er een avondwinkel, die normaal gesproken op dit tijdstip juist druk wordt. Nu moest ook hij om kwart voor negen de deuren sluiten.

Wachten op privacy instellingen...

21.00

De avondklok is officieel ingegaan. Op verschillende plekken in het land wordt vuurwerk afgestoken, melden mensen op Twitter.

20.30

De medewerkers van Thuisbezorgd hebben het er maar druk mee. Vlak voor de avondklok ingaat, regent het bestellingen in Tilburg. Eten thuis laten bezorgen mag namelijk wel nog, ook na negen uur 's avonds.

(foto: Toby de Kort). vergroot

20.00

Over precies een uur gaat de avondklok in. Hier lees je nog eens alle regels en uitzondering.

Wachten op privacy instellingen...

19.45

Politiebestuurder Koen Simmers hoopt dat agenten weinig op hoeven te treden vanavond.

Wachten op privacy instellingen...

19.00

Omroep Brabant vroeg mensen zaterdagmiddag op straat wat ze gaan doen nu de avondklok officieel van kracht gaat.

Wachten op privacy instellingen...

18.00

Agenten zijn ook klaar voor de avondklok. Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, wordt er niet eerst gewaarschuwd maar meteen een boete uitgeschreven van 95 euro.

Wachten op privacy instellingen...

17.30

Of men het nou leuk vindt of niet, het ingaan van de avondklok blijft een historisch moment. Veel mensen op Twitter vragen zich daarom gekscherend af of er ook een 'aftelklok' komt, net zoals tijdens oud en nieuw.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: De avondklok gaat vandaag in: dit zijn de regels

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.