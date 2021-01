Koninklijke Marechaussee staat politie bij tijdens avondklok in Eindhoven

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven heeft de Koninklijke Marechaussee gevraagd om de politie in zijn stad bij te staan tijdens de eerste drie avonden en nachten van de avondklok.

De marechaussee doet dat met twee pelotons in drie Nederlandse steden. Naast Eindhoven gebeurt dat ook in Amersfoort en Den Haag.

Ondersteuning

Waarom Jorritsma hierom heeft gevraagd, is niet helemaal duidelijk. De marechaussee kan vanuit Eindhoven als dat nodig is ook in een andere stad worden ingezet. De extra inzet is bedoeld 'ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde' en voor 'aanvullende werkzaamheden' in verband met de avondklok.