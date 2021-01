Koninklijke Marechaussee zet extra mensen in tijdens avondklok

Foto: Koninklijke Marechaussee vergroot

De Koninklijke Marechaussee zet zo'n tachtig mensen in tijdens de eerste drie avonden en nachten van de avondklok. Een deel zit gestationeerd in Eindhoven maar kan in het hele land worden ingezet als dat nodig is.

Rebecca Seunis Geschreven door

De marechaussee stationeert twee pelotons in drie Nederlandse steden. Naast Eindhoven gebeurt dat ook in Amersfoort en Den Haag.

Ondersteuning

De extra inzet is bedoeld 'ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde' en voor 'aanvullende werkzaamheden' in verband met de avondklok.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.