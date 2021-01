Top Oss verliest van Excelsior in slotfase (Foto: Orange pictures) vergroot

Top Oss heeft zaterdagavond in eigen huis met 1-3 verloren van Excelsior. Lange tijd zag het ernaar uit dat het duel in een gelijkspel zou eindigen, maar in de slotfase kwamen de Rotterdammers langszij.

Na treffers van JoÙl Zwarts (0-1) en Dennis van der Heijden (1-1) leek het duel gelijk te gaan eindigen. Dankzij late goals van Elias Mar Omarsson en Luigi Bruins (strafschop) stapten de bezoekers toch nog als winnaars van het veld in Oss. Omarsson staat nu op achttien goals in de eerste divisie.

Eerder op dag eindigde de Brabantse derby tussen FC Den Bosch en NAC Breda in 1-1. Romano Postema (1-0) en Sydney van Hooijdonk kwam tot scoren. De laatste bracht zijn competitietotaal op twaalf goals. Voor subtopper NAC was het de derde remise op rij.

