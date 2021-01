PSV loot Ajax voor kwartfinale KNVB-beker: 'Moeten de beste teams verslaan om de beker te winnen'

PSV heeft Ajax geloot voor de kwartfinale van de KNVB-beker. De kraker vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA. De Eindhovenaren versloegen eerder deze week nog FC Volendam (0-2), maar moeten nu dus de koploper van de Eredivisie verslaan om door te bekeren.

"Het is wel een beetje apart dat we toen al wisten dat we hoe dan ook uit zouden gaan spelen", stelde Schmidt afgelopen dinsdag na de overwinning op Volendam. Zaterdagavond reageerde de Duitse oefenmeester direct op de bekerloting met Ajax. "Je moet van de beste teams winnen om de beker te winnen. Dit is een mooie loting. Thuis spelen was natuurlijk beter geweest, maar het is niet anders."