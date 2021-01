Factor vier en code zwart: Voorzitter ROAZ legt uit wat te wachten staat in ergste geval

ROAZ-voorzitter Bart Berden in KRAAK. vergroot

"We moeten de discussie nog niet te veel voeren over de zwaarste scenario's zoals fase vier en code zwart, maar achter de schermen zijn we ons daar wel op aan het voorbereiden." Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant, praatte in talkshow KRAAK over voorbereiden op het ergste.

De bestuurder van het ROAZ legde uit dat de zorg nu iets meer ademruimte heeft dan tijdens de kerstperiode. "Van vierhonderd bezette ziekenhuisbedden zijn we naar 310 gegaan. En er liggen nu 95 mensen op de intensive care, in plaats van honderd. Het is een klein beetje afgenomen, maar veel te weinig wanneer je het relateert aan alle maatregelen die zijn genomen", waarschuwt Berden.

Het is ook een aanzienlijk kleinere terugloop dan we zagen tijdens de eerste golf. Volgens Berden is dat goed te verklaren door de komst van de Britse variant van het coronavirus. ''De maatregelen helpen goed om de klassieke variant terug te dringen. We verwachten dat mede hierdoor deze variant langzaamaan wegsluipt. We houden er echter rekening mee dat de Engelse mutatie de komende weken sneller zal verspreiden."

Fase vier

in Brabant is de zorg momenteel hard bezig met opschalen vanwege de Britse variant. Daarbij wordt rekening gehouden met een eventuele factor drie of vier. Volgens Berden betekent dat het verdrievoudigen of verviervoudigen van het aantal plekken op de IC. ''We hebben nu zo'n 220 bedden, terwijl dat er normaal maar 120 zijn. Dat betekent dat we nu in factor twee zitten. In Engeland werd opgeschaald naar factor vier vanwege de nieuwe variant. Dat zou ook hier niet ondenkbaar zijn."

Men denkt vaak dat er voornamelijk vierkante meters nodig zijn, maar daar ligt het probleem niet.

Voor opschaling naar een factor drie is vooral meer personeel nodig. "Men denkt vaak dat er voornamelijk vierkante meters nodig zijn, maar daar ligt het probleem niet. Het zijn handen aan het bed dat echt essentieel is. Daarom kijken we naar oplossingen als parttimers langer laten werken, personeel van privéklinieken halen en mensen omscholen om op de IC te kunnen werken."

Code Zwart

Een ander zwartgallig scenario is de invoering van een eventuele code zwart. "Hier spreken we van wanneer de zorg tekort schiet voor het aantal patiënten dat er is. Daarvoor hebben we al een ordening bedacht waaruit wordt gehandeld. Er zijn dan vier fases. In eerste instantie beoordelen we op medische argumenten. Dan kijken we naar andere aandoeningen van een patiënt om de overlevingskans in te schatten."

In fase twee zijn volgens Berden de medische argumenten voor patiënten gelijk, maar wordt er ingeschat hoe lang mensen op de IC komen te liggen. "Patiënten van wie we verwachten dat ze een kortere tijd nodig hebben, laten we voorgaan." Op plek drie wordt gekeken of de persoon in de zorg werkt en daarom voorrang krijgt. "En tot slot kijken we naar hoe lang een persoon nog heeft te leven. Iemand die jong is heeft nog meer jaren voor zich en zal dan voorrang krijgen op iemand van in de tachtig."

Als we nu de discussie er al over voeren, lijkt het of we er al zijn.

Discussie nog niet voeren

Het zijn hele zware maatregelen waar voorlopig nog geen sprake van is. Berden vindt daarom dat er ook niet teveel over gediscussieerd moet worden. ''Als we nu de discussie er al over voeren, lijkt het of we er al zijn. We doen nog alles om het te voorkomen, mede met maatregelen zoals een avondklok."

Volgens Berden zijn de professionals op de achtergrond al wel hard bezig met de zwaarste scenario's. ''Niet alleen medici, maar ook juristen en ethici denken hier al over na. We kunnen het ons niet veroorloven om dit pas te doen wanneer het moment er is. Dan is de druk gewoonweg te hoog."

