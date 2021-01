Man negeert avondklok en wordt aangehouden in Bergen op Zoom

Een politiecontrole zaterdagavond (foto: Erik Peeters). vergroot

Een 33-jarige man is zaterdagnacht op de Marslaan in Bergen op Zoom aangehouden nadat hij werd gecontroleerd vanwege de avondklok die zaterdagavond voor het eerst van kracht was. De agenten die de man wilden controleren, kregen volgens de politie 'direct een grote mond en moesten in de woorden van de man opflikkeren'.

De man in Bergen op Zoom kon geen identiteitsbewijs laten zien. Dat was voor de politie reden hem aan te houden. Voor het overtreden van de avondklok kreeg hij een boete. Of dat de enige boete was die in de regio Zeeland West-Brabant werd uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok is niet duidelijk. Ook zegt de politie niet hoeveel mensen er in de regio precies zijn aangehouden.

In heel Nederland 3600 boetes

Wel is duidelijk dat er landelijk gezien zaterdagavond en -nacht 3600 boetes zijn uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. In heel het land zijn ook 25 mensen aangehouden. Dit onder meer omdat ze weigerden te vertrekken of omdat ze geweld pleegden.

Het enige dat een woordvoerder van de politie Zeeland West-Brabant kwijt wil is 'dat de eerste avond en nacht met avondklok is rustig verlopen met een enkele aanhouding'. "We brengen geen aantallen bekeuringen naar buiten. Dat is beleid", zegt ze verder .

Regio Oost-Brabant

Een collega-woordvoerder van de politie in de regio Oost-Brabant komt zondag met een soortgelijke reactie. "De invoering van de avondklok en de handhaving van de maatregelen daarop door de politie is in de eenheid Oost-Brabant rustig verlopen", geeft ze aan. "Het algemene beeld is dat de meeste burgers zich aan de regels hielden en de benodigde formulieren op orde hadden om zich tijdens de avondklok op straat te bevinden."

Er waren volgens haar nauwelijks incidenten. Wél werd een aantal boetes uitgedeeld. Maar hoeveel precies maakt de politie dus niet per regio bekend.

Twintig procent minder meldingen

In vergelijking met een normale zaterdag kwamen er volgens de politie landelijk gezien twintig procent minder meldingen binnen. Van de mensen die zijn gecontroleerd had tachtig procent de juiste papieren bij zich.

Zowel op Urk als in het Limburgse Stein zochten jongeren de confrontatie met de politie. Politiemensen werden hier bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Op Urk werd een coronateststraat in brand gestoken. Nadat de politie ingreep, keerde de rust terug.

Beelden van de eerste dag met avondklok in Brabant:

