Run op FFP2-mondmaskers nu ze in Duitsland verplicht zijn: 'De vraag is enorm'

Het FFP2-masker is nu verplicht in Duitsland (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Run op FFP2 mondmaskers door nieuwe maatregelen in Duitsland: 'Iedereen wil nu zo'n type masker'

Midden in de eerste coronagolf opende De Vene Uitvaartbenodigheden in Veen een stalletje langs de weg waar beschermingsmiddelen tegen COVID-19 te koop waren. Het zou een tijdelijk en extra verkooppunt zijn omdat de vraag naar beschermingsmiddelen in de eerste golf enorm was. Ruim tien maanden na de opening staat het stalletje er nog steeds en nu is er een run op FFP2-mondmaskers.

Rob Bartol Geschreven door

De mondmaskers die iets weghebben van een koffiefilter, werken beter tegen het virus dan de gangbare stoffen mondkapjes of wegwerpexemplaren. De FFP2-mondmaskers zijn schaars nu ze in Duitsland verplicht zijn.

“De vraag is geëxplodeerd”, vertelt Arno Boll. "De vraag naar FFP2-maskers is enorm omdat er hier veel transportbedrijven zijn die op Duitsland rijden. Iedereen wil nu zo’n FFP2 mondmasker hebben."

Het FFP2-mondmasker. vergroot

