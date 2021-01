Ravage in de binnenstad van Eindhoven door rellen die al uren duren

Ravage op het 18 Septemberplein (foto: René van Hoof) Politie zet waterkanon in Menigte trekt van 18 Septemberplein naar het station Meerdere mensen werden opgepakt bij demonstratie in Eindhoven. Agenten bewaken tunnel bij het Stationsplein Politie zet een waterkanon in Volgende Vorige vergroot 1/6 Ravage op het 18 Septemberplein (foto: René van Hoof)

De politie heeft zondagmiddag hard ingegrepen en tientallen mensen opgepakt bij een demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Honderden mensen hadden zich verzameld op het plein. Dat werd door agenten schoongeveegd, waarbij een waterkanon is ingezet. Toen het waterkanon een lekke band kreeg, keerden de relschoppers weer terug naar het plein. Politie en gemeente roepen mensen op om zeker niet naar de stad te komen, voor hun eigen veiligheid.

Het kat-en-muisspel tussen demonstranten en politie en ME duurt nu al uren. De band van het waterkanon is gerepareerd en waar het eerder succesvol is ingezet tegen de demonstranten, doet het ook nu weer zijn werk. Tot drie keer toe kwamen demonstranten terug naar het 18 Septemberplein. Naast het waterkanon is ook traangas gebruikt.

Straten in de binnenstad liggen bezaaid met stenen, een deel van een scooter en in brand gestoken fietsen. Al deze zaken zijn eerder naar de politie gegooid. Een agent redde nog een mevrouw die met een blindengeleidehond het plein op wilde lopen. Zij is naar de zijkant geholpen waar ze haar weg veilig kon vervolgen.

Demonstranten hebben rookbommen afgestoken en overal brandjes gesticht. Onder meer een container is in de hens gezet, maar ook fietsen en auto's. Een voertuig van ProRail is op het Stationsplein zelfs op de kop gegooid en in brand gestoken.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision vergroot

Noodbevel

De gemeente heeft een noodbevel afgekondigd. Er rijden geen treinen of bussen meer van en naar Eindhoven.

Een ME'er schoot granaten met traangas af. Die komen verder dan agenten kunnen gooien. Te midden van deze chaos liep een oudere man met een fiets aan de hand en een boodschappentas in zijn andere hand over het plein, tussen agenten en relschoppers door.

Ravage

De schermutselingen verplaatsten zich een aantal keer tussen het 18 Septemberplein en het station. Daar hebben de politie en de ME grote charges uitgevoerd, vergezeld van het waterkanon. Winkels in het station zijn geplunderd.

Camerabeelden laten een ravage zien in het centrum. Alles is kapot gegooid, bewakingscamera's zijn uit de grond getrokken. De grond ligt bezaaid met stenen, her en der staat een in brand gestoken auto. Relschoppers hebben hun terrein uitgebreid naar de Dommelstraat. De politie blijft traangas gebruiken, dat leidt nu ook bij de verslaggever en cameraman van Omroep Brabant tot onplezierige toestanden.

Chaos in centrum Eindhoven vergroot

Rust keert ogenschijnlijk terug

Eerder op de dag leek het nog om een eenmalig protest te gaan. Rond kwart over twee greep de politie in op het 18 Septemberplein. Na drie kwartier werd het wat rustiger in het centrum. Wel blokkeerden toen nog tientallen demonstranten de Fellenoord, de grote weg aan de achterkant van het station. De politie meldde zelf dat er nog steeds een grote groep demonstranten uit was op een confrontatie.

De menigte trok onder dwang van de politie van het 18 Septemberplein naar het station. Treinen reden niet meer, omdat er mensen op het spoor zouden lopen. De politie heeft de menigte met megafoons opgeroepen om zich te verspreiden. Agenten werden met stenen bekogeld. Er zijn charges uitgevoerd met politiehonden.

Grote drukte ondanks oproepen om weg te gaan vergroot

Een agent is van een paard gevallen. Waarschijnlijk is het dier geschrokken van vuurwerk. Terwijl de agent op de grond lag, is het dier op hol geslagen en verdwenen.

Escalatie

Rond kwart over twee greep de politie in op het 18 Septemberplein. De politie te paard en leden van de ME vormden een linie om het plein schoon te vegen. Achter deze linie stonden busjes die iedere bevochten meter veilig stelden. Agenten stonden er met schilden en sloegen met wapenstokken naar demonstranten. Het ging om een lint van zo'n 25 agenten op het plein.

Zo'n 30 mensen aangehouden in Eindhoven vergroot

Demonstranten scandeerden leuzen als 'dictatuur, dictatuur' en gooiden met vuurwerk. Agenten hanteerden het waterkanon om te helpen het plein schoon te vegen. De menigte werd van het 18 Septemberplein naar het Stationsplein gedreven. Ondertussen bleven de mensen met vuurwerk gooien. Ze trokken fietsen uit fietsrekken en gooiden die op straat.

Veiligheidsrisicogebied

De gemeente besloot een politiemacht op de been te brengen vanwege signalen dat er een gewelddadig protest zou komen. Daarom werd het centrum van de stad vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat de politie iedereen in dat specifieke deel van de stad preventief mag fouilleren.

Politiemacht op de been in Eindhoven vergroot

Oorspronkelijk was anti-islambeweging Pegida van plan om een demonstratie te houden op het 18 Septemberplein. Ook de groepering Nederland in Verzet kondigde een protest in Eindhoven aan. Ook dat werd geannuleerd. Maar mogelijk zouden er toch demonstranten van die groep naar Eindhoven komen, om onder het mom van De Koffie Club in het openbaar koffie te drinken. Dit zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

