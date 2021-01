Waterkanon krijgt lekke band, ongeregeldheden laaien op in Eindhoven

Politie zet een waterkanon in Politie zet waterkanon in Menigte trekt van 18 Septemberplein naar het station Volgende Vorige vergroot 1/3 Politie zet een waterkanon in

De politie heeft zondagmiddag hard ingegrepen en zo'n 30 mensen opgepakt bij een demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Honderden mensen hadden zich verzameld op het plein. Dat werd door agenten schoongeveegd, waarbij een waterkanon is ingezet, maar toen dat een lekke band kreeg, konden demonstranten weer terug richting het 18 Septemberplein.

Bij gebrek aan waterkanon zetten agenten traangas in om demonstranten weg te krijgen. Dat leek te werken, want een aantal rende hard weg. Eén van de agenten riep door een megafoon dat er traangas zou worden ingezet zolang als het nodig was. Ondertussen rukte de politie steeds verder op en drukten de demonstranten weer terug richting het tunneltje naar het station. Eerder kwam de meute rap weer terug door twee keer links af te slaan.

Het plein ligt bezaaid met stukken steen, een deel van een scooter, een trapper van een fiets. Al deze zaken zijn eerder naar de politie gegooid. Een agent redde nog een mevrouw die met een blindengeleidehond het plein op wilde lopen. Zij is naar de zijkant geholpen waar ze haar weg veilig kon vervolgen.

Chaos in centrum Eindhoven vergroot

Rust keert ogenschijnlijk terug

Rond drie uur werd het wat rustiger in het centrum. Wel blokkeerden toen nog tientallen demonstranten de Fellenoord, de grote weg aan de achterkant van het station. De politie meldde zelf dat er nog steeds een grote groep demonstranten uit was op een confrontatie.

De menigte trok onder dwang van de politie van het 18 Septemberplein naar het station. Treinen reden niet meer, omdat er mensen op het spoor zouden lopen. De politie heeft de menigte met megafoons opgeroepen om zich te verspreiden. Agenten werden met stenen bekogeld. Er zijn charges uitgevoerd met politiehonden.

Grote drukte ondanks oproepen om weg te gaan vergroot

Een agent is van een paard gevallen. Waarschijnlijk is het dier geschrokken van vuurwerk. Terwijl de agent op de grond lag, is het dier op hol geslagen en verdween.

Escalatie

Rond kwart over twee greep de politie in op het 18 Septemberplein. De politie te paard en leden van de ME vormden een linie om het plein schoon te vegen. Achter deze linie stonden busjes die iedere bevochten meter veilig stelden. Agenten stonden er met schilden en sloegen met wapenstokken naar demonstranten. Het ging om een lint van zo'n 25 agenten op het plein.

Zo'n 30 mensen aangehouden in Eindhoven vergroot

Demonstranten scandeerden leuzen als 'dictatuur, dictatuur' en gooiden met vuurwerk. Agenten hanteerden het waterkanon om te helpen het plein schoon te vegen. De menigte werd van het 18 Septemberplein naar het Stationsplein gedreven. Ondertussen bleven de mensen met vuurwerk gooien. Ze trokken fietsen uit fietsrekken en gooiden die op straat.

Veiligheidsrisicogebied

De gemeente besloot een politiemacht op de been te brengen vanwege signalen dat er een gewelddadig protest zou komen. Daarom werd het centrum van de stad vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat de politie iedereen in dat specifieke deel van de stad preventief mag fouilleren.

Politiemacht op de been in Eindhoven vergroot

Oorspronkelijk was anti-islambeweging Pegida van plan om een demonstratie te houden op het 18 Septemberplein. Ook de groepering Nederland in Verzet kondigde een protest in Eindhoven aan. Ook dat werd geannuleerd. Maar mogelijk zouden er toch demonstranten van die groep naar Eindhoven komen, om onder het mom van De Koffie Club in het openbaar koffie te drinken. Dit zonder dat de organisator daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Stationsplein

Ook op het Stationsplein hield de politie zondag preventieve controles. Bij het station liepen mensen meteen tegen een bord aan met daarop de waarschuwing: 'Er zijn geen manifestaties. Ga terug naar huis!'

