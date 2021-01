Demonstratie loopt volledig uit de hand in Eindhoven, kijk hier de livestream terug

vergroot

Een demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven is zondagmiddag uit de hand gelopen. De politie en ME grepen in toen een grote groep demonstranten zich in de binnenstad had verzameld.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Kijk hier de livestream terug van de situatie op het 18 Septemberplein:

Wachten op privacy instellingen...

De gemeente had geen toestemming gegeven voor twee demonstraties die zondag waren aangevraagd. Er is een grote politiemacht op de been, omdat er zondagmorgen signalen binnen waren gekomen dat 'personen met wapens naar de stad willen komen en bereid zijn geweld te plegen'.

De gemeente besloot daarom het centrum van de stad vanaf elf uur zondagochtend tot elf uur zondagavond aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat de politie iedereen in dat specifieke deel van de stad preventief mag fouilleren. Ook de groepering Nederland in Verzet kondigde een protest in Eindhoven aan. Ook dat werd geannuleerd.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.