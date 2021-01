Uitslaande brand verwoest loods met hout en hooi in Gemert

In een loods met hout en hooi aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert heeft van drie uur zondagnacht tot maandagochtend een uitslaande brand gewoed. De brandweer voorkwam dat de vlammen oversloegen naar een huis ernaast.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de loods van houthandel Kuijpers als verloren moet worden beschouwd. "Die laten we gecontroleerd uitbranden." Het huis, dat in de buurt van de loods staat, heeft een rieten dak. Dat werd nat gehouden om te voorkomen dat dit ook vlam zou vatten.

Veel hout en hooi

In de loods was hout en hooi opgeslagen. "Vanwege de grote hoeveelheid brandbaar materiaal hebben we drie blusvoertuigen ingezet."