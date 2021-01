Extra maatregelen moeten voorkomen dat het maandagavond weer misgaat in Tilburg

Burgemeester Weterings van Tilburg heeft geen goed woord over voor de rellen die zondagavond in zijn stad plaatsvonden. Maandagochtend nam hij een kijkje bij de vernielingen en sprak hij met ondernemers die schade hadden. Hij doet een oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden. Hij kondigt extra maatregelen aan om te voorkomen dat het maandagavond opnieuw misgaat.

In Tilburg West is een spoor van vernielingen aangericht. Bushokjes vernield, auto’s in brand gestoken en ruiten van auto’s ingeslagen. Op de Westermarkt is een fiets tegen de ruit van de Albert Heijn gegooid en is kledingwinkel New Vulto vernield met vuurwerk.