'Blijf van de stad af', stoep voor het station in Eindhoven volgekrijt tegen de rellen

'Blijf van de stad af!' en 'Zet je boosheid in voor de stad'. Dat staat maandagochtend met stoepkrijt in grote letters geschreven voor het vernielde station in Eindhoven. Ook staan er poppetjes met uitgestrekte armen getekend. Iedereen die voorbijloopt, mag er eentje aan vast tekenen.

Het idee komt van de Eindhovense Renee Scheepers (30). "Ik fietste vanochtend naar mijn studio, maar om nou meteen te gaan werken en in de waan van de dag terecht te komen, voelde zo raar. Ik wilde niet gaan actievoeren of zo, maar ik had wel stoepkrijt in mijn studio staan."

Gewapend met een emmertje vol stoepkrijt fietste Renee dus naar het station. "Ik dacht aan zo'n ouderwetse poppetjesslinger die je knipt van papier. Ik heb er een op de grond getekend en wil kijken hoe ver we die door Eindhoven kunnen zetten." Renee tekende als eerste een blauw poppetje en laat iedereen die wil er eentje aan vast tekenen.

In onderstaande video zie je meer over het idee van Renee:

Renee hoopt dat het één hele lange slinger wordt. Mensen mogen ook teksten schrijven. Voor het station staan nu dus teksten als 'Bizar dit! Veel sterkte aan iedereen' en '#Handenineen'. "Het is een kleurrijke bedoeling. Iemand heeft ook gele tulpen getekend voor de Jumbo", aldus Renee.

De Eindhovense vertelt hoe ze zondag vol verbazing keek naar beelden van de rellen in Eindhoven. "Ik denk dat iedereen er wel hetzelfde over heeft gedacht. Ik kan niet geloven dat er mensen zijn die de stad bewust zo verwoesten. Dit is een van de prachtigste panden van Eindhoven en om daar dan zo mee om te gaan."

