Denisa werd omvergeblazen door waterkanon en eindigde in het ziekenhuis: 'We filmden alleen maar'

Beelden van de Tsjechische Denisa Štastná tijdens de rellen in Eindhoven gingen in één klap het internet over. Ze werd geraakt door een waterkanon en klapte daarna met haar hoofd tegen een gebouw. Volgens haar vriend had ze onder meer een breuk in haar schedel.

Zij en haar vriend Michael Piksel balen flink van de aandacht. Volgens berichten op Facebook waren zij op het moment van de rellen niet in het centrum om te demonstreren. Op de vraag waar ze precies tegen protesteerden, antwoordt Denisa: "Tegen niets. We stonden daar gewoon te filmen en liepen al weg. Ze hadden het recht niet om het waterkanon op ons te gebruiken."

Dat Denisa door de klap flink toegetakeld was, werd al duidelijk door de foto's die zondag verschenen. Daarop werd Denisa met bebloed hoofd weggeleid door haar vriend. Hij vertelt dat ze meteen daarna naar het ziekenhuis zijn vertrokken. "Mijn vriendin heeft een breuk in haar schedel, meer dan 15 hechtingen in haar hoofd en een dikke lip."

"Het doet pijn dat we worden weggezet als raddraaiers."

Op Facebook laat Denisa op meerdere foto's haar verwondingen zien. Onder het bericht stromen uiteenlopende reacties binnen. Zo krijgt ze van veel mensen steun, maar vragen anderen zich af waarom ze tussen de relschoppers liepen en de gebeurtenissen filmden.

Het stel is vastberaden om stappen te ondernemen tegen de politie. "Wij waren nooit uit op geweld," zegt Michael. "Het doet pijn dat we worden weggezet als raddraaiers, hooligans of aanhangers van Pegida."

Persofficier van justitie Janine Kramer zei daarover eerder: "Er lag een noodbevel en er is meerdere keren omgeroepen dat je moest vertrekken. Als je dan niet weggaat ben je in principe strafbaar."

