Guido (31) werd in elkaar geslagen omdat hij relschoppers filmde in Eindhoven

Guido filmde de rellende jongens. vergroot

Guido (31) vindt het achteraf behoorlijk naïef van zichzelf. De Eindhovenaar was zo boos over het geweld in zijn stad dat hij de rellende jongeren filmde en probeerde tegen te houden. Dat kwam hem duur te staan. Hij werd in elkaar geslagen en zit nu thuis met een hersenschudding.

Rebecca Seunis Geschreven door

Hij kwam niet om te demonstreren en zeker niet om te rellen. Maar hij was wel boos, geeft hij eerlijk toe. “Maanden geleden greep het me al. De complottheorieën rondom corona en de verschuiving naar geweld, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik verbaasde me erover. Mijn vriendin deelde dat”, legt hij uit.

Toen hij hoorde dat het in zijn stad helemaal misging, greep hem dat naar eigen zeggen enorm aan. “Het idee ontstond rond vier uur tussen mijn vriendin en mij: kunnen we hier iets tegen doen?”, legt hij uit. “We waren nieuwsgierig en liepen naar het centrum. We hielden ons op afstand. Voor ik het wist zagen we vuur bij het station.”

"Jullie zijn schandalig en asociaal!"

Het stel ging niet naar huis, maar probeerde in te grijpen. “Toen we jongeren stenen zagen gooien, schreeuwde mijn vriendin: ‘Stop daarmee!’ Heel naïef natuurlijk, alsof dat iets doet. Ik besloot de jongens te filmen want ik dacht: dan zijn ze tenminste op beeld.”

“Ik zag een jongen zonder mondkapje die een fiets door een ruit gooide. Toen riep hij dat ik geen gezichten moest filmen. Het was een menneke van vijftien of zestien jaar. Dus ik riep: ‘Jullie zijn schandalig en asociaal!’. Dat heeft Guido geweten.

Niet veel later kreeg hij een harde klap op zijn hoofd. “Daarna begon de rest van de groep me te schoppen en te slaan terwijl ik op de grond lag. Mijn vriendin is in paniek op me gedoken. Dat heeft me gered want ze wilden geen vrouw slaan. Ze heeft evengoed een aantal klappen opgevangen die voor mij waren bedoeld.”

“We wilden eigenlijk alleen maar tegengas geven."

Guido kon met moeite opstaan en wegrennen. “Toen kwam er een menigte van vijftig man achter ons aan die met bakstenen gooiden. Gelukkig hebben die ons niet geraakt. We konden richting het 18 Septemberplein rennen en ons verschuilen achter de politie."

Met een grote bult op zijn hoofd, bloedingen en wonden is hij meteen naar het politiebureau gegaan. “De agente schrok ervan. Ze hebben foto’s gemaakt van mijn verwondingen en ik heb het beeldmateriaal laten zien. Vandaag doe ik aangifte.”

Achteraf gezien snappen Guido en zijn vriendin ook wel dat het dom en naïef was om naar de stad te gaan. “We wilden eigenlijk alleen maar tegengas geven. Maar natuurlijk denk je achteraf: we hadden beter moeten weten. We dachten echt dat we iets konden doen om het geweld tegen te gaan. Aan de andere kant denk ik: als door mijn videomateriaal iemand gepakt kan worden, heb ik er misschien nog niet zoveel spijt van."

Guido zit nu thuis met een hersenschudding. Hij heeft nog geluk gehad, vindt hij. “Ik heb mezelf opgerold waardoor ik niet zoveel klappen op mijn hoofd heb gehad. Anders was ik afgemaakt.”

LEES OOK: Jongste relschopper in Eindhoven is 14 jaar oud, helft van de arrestanten zit nog vast

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.