Kijk terug: extra uitzending Brabant Nieuws, dag na de rellen in Eindhoven

De politie in actie tijdens de rellen in Eindhoven vergroot

Een dag na de hevige rellen in het centrum van Eindhoven, likt de stad zijn wonden. Niet alleen in Eindhoven liep het flink uit de hand, ook in de andere Brabantse steden, zoals Tilburg, Breda en Helmond werd er zondagmiddag en zondagavond behoorlijk huisgehouden.

Rob van den Broek Geschreven door

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kwam maandagmorgen een kijkje nemen in het centrum van zijn stad en reageerde geschrokken: "Emotionele schade is groter dan materiële schade."

Bekijk hieronder de extra uitzending van Brabant Nieuws te zien, met de daarin de laatste stand van zaken uit Eindhoven en de andere steden waar het misging.

