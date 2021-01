Relschoppers in Eindhoven gaan de hele wereld over: 'Crowds angry at the lockdown'

Wachten op privacy instellingen... Eindhovense relschoppers gaan de wereld over Volgende Vorige vergroot 1/2 Eindhovense relschoppers gaan de wereld over

Beelden van de rellen in Eindhoven gaan de hele wereld over. Buitenlandse media schrijven over boze demonstranten die zich tegen de politie keren.

"De rellen werden georganiseerd op social media in hoofdstad Amsterdam en de zuidelijke stad Eindhoven, waar het geweld het ergst was," schrijft de Australische krant The Sydney Morning Herald. De Belgische Krant De Standaard zag de onlusten wel aankomen: "Dat de eerste avond met coronaklok bij onze noorderburen niet rimpelloos zou verlopen, stond in de sterren geschreven."

'Mensen moeite met knop omzetten'

Ook nieuwszender Al-Jazeera laat beelden zien van de rellende mensenmenigte in Eindhoven. "De politiebond waarschuwt voor meer protesten nu mensen meer gefrustreerd raken door de maandenlange lockdown", schrijven ze op hun website.

"Na bijna een jaar hebben sommige mensen moeite om de knop om te zetten en te accepteren dat ook Nederland nu draconische maatregelen neemt", schrijft de BBC.

