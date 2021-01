Twee vrouwen levend verbrand bij ongeluk: man (82) krijgt taakstraf en rijverbod

Het ongeluk in 2018. Foto: Perry Roovers / SQ Vision vergroot

De 82-jarige man uit Ulvenhout die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Prinsenbeek, is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van twee jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag besloten.

Het ongeluk gebeurde op 10 december 2018. De man reed met zijn auto op de snelweg A16 en botste met hoge snelheid vier keer tegen de linker- en rechtervangrail. Vervolgens nam hij een afrit waar hij met 166 tot 171 kilometer per uur tegen een wagen reed die voor het verkeerslicht stond te wachten bij de Backer en Ruebweg ter hoogte van Prinsenbeek. De benzinetank van de stilstaande auto scheurde en vloog in brand. De twee vrouwen (28 en 43) die erin zaten, overleden in de vlammen.

Oorzaak niet duidelijk

De rechtszaak werd twee weken geleden behandeld in de rechtbank in Breda. De verdachte stond toen terecht voor dood door schuld. Waarom hij zo hard reed, werd direct na het fatale ongeluk niet duidelijk. De bejaarde man vertelde dat hij een hartpatiënt is en daardoor mogelijk een black-out heeft gehad. Hij herinnert zich niets meer van het moment dat hij in zijn auto stapte, totdat hij wakker werd in een ambulance.

Inmiddels is het nog steeds niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De rechtbank kan geen onderzoek doen, omdat de 82-jarige man geen toestemming gaf om zijn medische gegevens in te zien. De rechtbank zegt dat hem kwalijk te nemen, omdat hierdoor 'onderzoek naar de oorzaak feitelijk onmogelijk is gemaakt.'

Rekening gehouden met leeftijd

De rechtbank laat weten dat ze er bij het bepalen van de straf vanuit is gegaan dat de bejaarde man het ongeval niet met opzet heeft veroorzaakt. Maar de dood van de twee vrouwen is volgens de rechtbank wel zijn schuld.

Bij de straf is ook rekening gehouden met zijn hoge leeftijd en met het feit dat hij geen strafblad heeft. Ook is er rekening gehouden met het gegeven dat de man zelf ook veel gevolgen had na het ongeluk, zoals psychische klachten en meerdere botbreuken.

'Grote impact'

De man zei in de rechtbank dat hij sinds het ongeluk niet meer durft te rijden en dat hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd. "Ik heb er dagelijks last van. Het heeft zo'n grote impact op mij gehad. Ik wil niet eens meer denken aan auto's", aldus de verdachte twee weken geleden. Toch heeft de rechtbank een rijverbod van twee jaar opgelegd. Dat doet ze voor het geval de man terugkomt van zijn besluit om zijn rijbewijs in te leveren. Met dit rijverbod kan hij dan alsnog niet de weg op.

Sander Arts, de advocaat van de man: "Mijn cliënt zou het liefst voor de nabestaanden én hemzelf een punt willen zetten achter deze zaak. Toch denken we serieus na om in beroep te gaan tegen de uitspraak." Hierover wordt volgende week meer duidelijk.

Bekijk hier de beelden van vlak na het ongeluk:

