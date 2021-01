Vier nepagenten aangehouden in onderzoek naar drugstransport

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In een onderzoek naar een drugstransport in februari 2019 heeft de politie vorige week in Den Bosch vier verdachten aangehouden, zo bracht de politie maandag naar buiten. Het gaat om mannen van 20, 41 en 46 uit Oss en een man van 31 uit Vlijmen. In een loods in Oss werd destijds vijfhonderd kilo hennep gevonden. Opvallend aan de zaak is dat de verdachten zich voordeden als agenten.

Sandra Kagie Geschreven door

Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur, die vanuit Spanje naar ons land was gereden, werd in februari 2019 in Zaltbommel gecontroleerd door de politie, althans dat dacht hij. De chauffeur moest achter de ‘agenten’ aan naar een bedrijfspand in Oss rijden, waar zijn lading, voordat deze werd gelost moest worden gecontroleerd.

De man dacht dat hij op het terrein van de politie was en werkte daarom gewoon mee aan de controle. De zogenaamde agenten lieten hem vervolgens zien dat er drugs in zijn lading was gevonden. Ze namen hem zelfs een verhoor af. Uiteindelijk werd hij verzocht het land te verlaten.

Naar de grens begeleid

Enkele van de nepagenten begeleidden hem zelfs naar de grens. Een van de mannen stapte bij de chauffeur in de cabine, maar in de omgeving van Son en Breugel moest hij stoppen. De nepagenten gingen er vervolgens vandoor.

Op dat moment kreeg de chauffeur argwaan en belde hij met zijn werkgever. Echte agenten hoorden vervolgens het verhaal van de man aan. Toen duidelijk werd dat de hij het slachtoffer was geworden van nepagenten doorzocht de politie het bedrijfspand in Oss.

Nep uniformen

Daar werd niemand meer aangetroffen, maar wel vonden ze een partij van ruim vijfhonderd kilo hennep terug tussen de geloste lading. Dit samen met een aantal nagemaakte politie-uniformen.

De vier werden woensdag en donderdag opgepakt op basis van vingerafdrukken en een DNA-match. Ze zijn in afwachting van hun rechtszaak, vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.