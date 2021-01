23-jarige vrouw raakt gewond nadat vuurwerk door haar raam naar binnen wordt gegooid

Een 23-jarige vrouw uit Tilburg is zondagavond gewond geraakt, nadat er bij haar huis aan het Westerpark een explosief naar binnen werd gegooid. Waarschijnlijk ging het om vuurwerk.

Het was zondagavond langere tijd onrustig in Tilburg. Op de Postelse Hoeflaan, in de buurt van waar de vrouw woont, werd bijvoorbeeld een bushokje in brand gestoken.