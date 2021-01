Onderzoek hoe rellen in Eindhoven konden ontstaan en hoe ze kunnen worden voorkomen

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat de gang van zaken rondom de rellen van afgelopen zondag onderzoeken. Hij heeft daarvoor een onafhankelijk bureau in de arm genomen. Het bureau moet de voorbereiding en uiteindelijke uitvoering van de hulpdiensten in kaart brengen. Jorritsma wil kijken hoe de rellen konden ontstaan en wil daar lessen uit trekken voor de toekomst.

Buitengewone situatie

De burgemeester van Eindhoven wil een oordeel op strategisch niveau: naar de genomen besluiten, het informeren en het opschalen tijdens de rellen. Jorritsma: "Als ik terugkijk op de rellen, dan heb ik diep respect voor de politie. Zoals zij en andere hulpdiensten zich hebben geweerd tegen een mensenmassa die met vooropgezet plan naar onze stad is gekomen om te rellen, in bezit van wapens. Het is een buitengewone situatie. Ik wil daar graag lering uit trekken.“