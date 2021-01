Supermarkten sluiten eerder de deuren vanwege aangekondigde rellen

Politie aanwezig in Rijen (Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision). vergroot

Verschillende supermarkten sluiten eerder hun deuren vanwege de aangekondigde rellen en plunderingen. Onder meer de Plus en de Albert Heijn in Tilburg en de Jumbo in Gemert zijn eerder dichtgegaan.

In meerdere steden is maandag opgeroepen om te rellen en plunderen. Zondag gebeurde dit al in Eindhoven, waar ook de Jumbo op het station werd geplunderd en vernield. Vanuit onze regio verschijnen verschillende berichten van winkels die hun deuren eerder sluiten uit voorzorg.

Tilburg en Breda

Ook de Plus, Aldi, Albert Heijn XL, en de Gall & Gall aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg zijn maandag om zes uur 's avonds eerder dicht gegaan uit angst voor rellen.

Het winkelcentrum in Tuinzigt in Breda is ook eerder gesloten.

Gemert, Rijen en Helmond

De Jumbo aan het Pastoor Poelplein in Gemert is maandagavond eerder gesloten. Hier zou een aantal jongeren namelijk bijeenkomen om dingen te vernielen. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten.

Ook de supermarkten in winkelcentrum de Laverij in Rijen zijn om zeven uur 's avonds al gesloten vanwege mogelijke rellen. De politie is ook daar aanwezig.

Bijenkorf zwaarbewaakt

Hetzelfde geldt voor de Bijenkorf op het 18 Septemberplein in Eindhoven. De winkel werd iets voor vijf uur afgegrendeld en bewaakt door de ME. Die winkel is niet open vanwege de coronamaatregelen.

Helmond

De Albert Heijn XL in Helmond heeft om zeven uur 's avonds al haar deuren gesloten. Op de deur hangt een briefje waarop staat dat ze eerder zijn gesloten 'door omstandigheden'. Volgens een meneer die aan het winkelen was, werd daar rond half zeven 's avonds omgeroepen dat de winkel op last van de burgemeester per direct moest sluiten om iedereens veiligheid te garanderen.

De Albert Heijn op het Van Roosmalenplein in Den Bosch is ook eerder dicht gegaan.

