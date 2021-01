Gevel van huis in Breda stort spontaan in: 'Ik dacht dat er een straaljager overkwam'

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Google Street View Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

De helft van de gevel van een huis aan de Minckelerstraat in Breda is maandagavond rond halfzeven spontaan ingestort. Tot grote schrik van de bewoners Bert en Riet Tielemans (beiden 85 jaar.) "We zaten zoals elke avond een potje te kaarten en hoorde ineens een enorm lawaai. Het leek wel of er een straaljager overvloog", vertelt Bart Tielemans, voormalig sportleraar op de KMA.

Zijn vrouw Riet liep eerst naar boven om de kijken of er daar misschien iets mis was. "Dat was niet het geval. Toen ging de bel en stonden de buren voor de deur. We moesten naar buiten komen. In eerste instantie zag ik niks. Maar toen schenen ze er met een zaklamp op en zag ik dat het bovenste gedeelte van de gevel naar beneden was gekomen."

Loszittende stenen

Voor zover Bert kon beoordelen was de gevel niet in slechte staat. "Ik heb meteen 112 gebeld en de brandweer is gekomen. Met een hoogwerker hebben ze alle loszittende stenen weggehaald. Er was volgens de brandweer geen gevaar dat het bijvoorbeeld binnen zou regenen. De gevel hoefde ook niet vastgezet te worden. Maar ik moet morgen wel eerst de verzekering bellen. Die moet onmiddellijk aan het werk."

Of Bert en Riet van de schrik nog kunnen slapen vannacht? "Ach, anders nemen we wel extra een paracetamolletje."

