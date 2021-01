Coronanieuws: 387 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 11 minder dan gisteren

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Vaccinatie van thuiswonende 90-plussers begint dinsdag.

Er lagen dinsdag 387 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Er werden maandag 4129 nieuwe coronagevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 1 december.

In Brabant werden maandag 726 nieuwe coronagevallen gemeld.

11.40 - Grapperhaus: avondklok wordt niet heroverwogen

Het kabinet houdt vast aan de avondklok, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Sinds de avondklok zaterdag is ingegaan is het in verscheidene steden onrustig geweest. De politie werd belaagd en winkels geplunderd.

De avondklok is nodig voor bestrijding van het coronavirus, aldus de bewindsman die is belast met de handhaving van de coronamaatregelen. Het deskundigenteam OMT heeft de avondklok geadviseerd. De maatregel blijft tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari van kracht, meldde het kabinet eerder.

11.08 - 387 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 11 minder dan een dag geleden. Dat maakte het ROAZ dinsdag bekend. Er zijn de voorbije 24 uur totaal 43 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Zeven coronapatiënten zijn sinds maandagochtend overleden, 44 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten zijn overgeplaatst.

09.00 - Belgische autoriteiten vrezen 'Nederlandse' coronaprotesten

De protesten tegen coronamaatregelen in Nederland dreigen over te slaan naar België. Dat bericht de krant De Standaard, die schrijft dat op sociale media oproepen worden gedeeld om zaterdag te gaan demonstreren in Turnhout, Sint-Niklaas en Maasmechelen.

In zo'n oproep om te gaan protesteren in Turnhout wordt de term op ze kankerkop zetten gebruikt. Dat doet volgens de krant vermoeden dat het gaat om een bericht uit Nederland. Turnhout ligt dichtbij de grens.

08.30 - Zorgbonus blijft voor veel gedoe zorgen

De zorgbonus, een bedrag van 1000 euro als blijk van waardering voor mensen in de zorg, blijft voor veel onrust zorgen. FNV Zorg & Welzijn kreeg de afgelopen weken veel signalen van zorgmedewerkers dat hun werkgever de bonus niet zal uitkeren, totdat zij een contract voor eventuele terugbetaling hebben ondertekend. Dit voor het geval dat achteraf blijkt dat ze er toch geen recht op hebben.

06.30 - Vaccinatie van thuiswonende 90-plussers begint

Dinsdag begint de vaccinatie van 90-plussers die zelfstandig wonen. De eerste prik wordt toegediend in de vaccinatielocatie van de GGD in Apeldoorn. Naar verwachting worden 45.000 mensen van ouder dan 90 jaar door de GGD ingeënt. Dat is ongeveer de helft van alle mensen ouder dan 90. Welke 90-plussers worden ingeënt, bepalen huisartsen.

Het gaat om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een vaccinatielocatie te gaan. Binnenkort volgen de thuiswonende 85- tot 90-jarigen.

06.30 - Nieuwe weekcijfers RIVM

Het RIVM meldt dinsdagmiddag weer hoeveel positieve coronatests in de afgelopen week zijn geregistreerd. Ook meldt het RIVM hoeveel mensen in Nederland tot nu toe zijn gevaccineerd. Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds, maar niet zo snel als in voorgaande weken.

In de afgelopen week zijn ongeveer 35.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 39.000 de week ervoor. Dat zou een daling van zo'n tien procent zijn. Het is de vijfde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt. Of de daling in de komende weken doorzet, hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant.

06.30 - Grootschalig testen in Rotterdamse wijk Charlois

Tienduizenden inwoners van de Rotterdamse wijk Charlois kunnen zich de komende tijd laten testen op het coronavirus, ook als ze geen klachten hebben. Dat moet duidelijk maken hoe wijdverbreid het virus is in de wijk.

Het testprogramma begint dinsdag en duurt tot en met 5 maart. Het is de tweede grootschalige test in Nederland, na die in Lansingerland. Binnenkort volgen massale tests in Dronten en Bunschoten.

06.15 - Britse coronavariant op Aruba

Op Aruba is de Britse variant van het coronavirus aangetroffen. De Arubaanse autoriteiten hebben daarvan maandag officieel bevestiging gekregen vanuit Nederland. De Britse variant kwam naar voren bij vijf testen, die naar Nederland waren gestuurd.

In twee gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in drie gevallen om inwoners van het eiland. Uit welk land de bezoekers komen is niet gezegd. Op Aruba werden maandag achttien nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen bedraagt 391.

06.05 - Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt verder af

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is dinsdag weer verder gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde dinsdagochtend 6408 nieuwe besmettingen.

Maandag meldde het RKI ook al een betrekkelijk laag aantal nieuwe vastgestelde gevallen van 6.729. Zaterdag en zondag was er nog sprake van respectievelijk 16.000 en 12.000 nieuwe besmettingen.

06.00 - Den Bosch wordt wakker na een gitzwarte avond van avondklokrellen

Maandagavond trokken rellende en plunderende jongeren door het centrum van Den Bosch. In het donker zijn de stille getuigen hiervan dinsdagochtend voor onze verslaggever, die om zes uur op de Markt staat, niet meteen zichtbaar. Een iets betere blik maakt een paar seconden later duidelijk hoe heftig het maandagavond in het centrum van de stad moet zijn geweest.

