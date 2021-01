Coronanieuws: Priklocatie in Helmond gaat maandag open, 85-plussers als eerste aan de beurt

Archieffoto: Erald van der Aa vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

629 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Vaccinatie van thuiswonende 90-plussers begint dinsdag.

'Burgemeester Petter van Bergen op Zoom loopt corona op in Bravis ziekenhuis'

Er lagen dinsdag 387 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Zuid-Afrikaanse variant uitgebroken in Gorinchem

18.43 Priklocatie in Helmond maandag open

De Priklocatie in Helmond, in de sporthal op De Braak, gaat maandag open. Daar zijn als eerste de 85-plussers aan de beurt. Volgens GGD-directeur Ellis Jeurissen gaan huisartsen hier mee prikken. "Ten eerste omdat er altijd een arts bij moet zijn en ten tweede omdat mensen dan bekende gezichten zien, dus is het vertrouwd voor iedereen."

18.30 - 100.000 coronadoden in Verenigd Koninkrijk

In Groot-Brittannië en Noord-Ierland samen zijn inmiddels meer dan 100.000 coronadoden geteld. Het afgelopen etmaal kwamen er 1631 bij, waarmee voor het eerst in Europa de trieste mijlpaal werd overschreden, blijkt uit cijfers van de autoriteiten.



17.39 - De Jonge hoopt komende week op duidelijkheid levering AstraZeneca

Coronaminister Hugo de Jonge hoopt komende week te weten hoeveel minder vaccins farmaceut AstraZeneca aan de Europese Unie kan leveren. "Het zullen waarschijnlijk heel veel minder vaccins zijn dan waar we aanvankelijk op hadden gerekend."

Vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca-vaccin aan de Europese landen kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Het zou gaan om 60 procent minder doses dan de bedoeling was, maar dat getal kan De Jonge dinsdag nog niet bevestigen.



16.55 - Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Meerdere mensen hebben die mutatie onder de leden. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.

Zeker achttien medewerkers en cliënten van een praktijk voor fysiotherapie zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. De GGD begint een "uitgebreid en gericht" onderzoek rond de praktijk om vast te stellen of meer mensen de mutant hebben opgelopen.

16.35 - 173.638 Nederlanders hebben vaccin tegen corona gekregen

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland hebben in totaal 173.638 mensen hun eerste beschermende prik tegen het coronavirus gekregen. De tussenstand werd dinsdag bekendgemaakt via het zogeheten Coronadashboard van de Rijksoverheid. Het is gebaseerd op gegevens die de GGD'en, instellingen voor langdurige zorg en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben doorgegeven tot en met maandag.

De meeste doses zijn toegediend door de GGD'en: 116.593. Ziekenhuizen hebben 40.216 medewerkers uit de acute zorg hun eerste dosis gegeven, in de langdurige zorg staat de teller op 16.829 vaccinaties.

16.32 - ACM helpt ondernemers: meldpunt geopend voor late betalingen door grote bedrijven

Kleine ondernemers kunnen voortaan anoniem klagen over grote klanten die hun rekeningen niet op tijd betalen. Marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) opent een meldpunt voor klachten van mkb'ers die lang moeten wachten op het geld van grote bedrijven. Hiermee moet duidelijk worden hoe groot het probleem van onbetaalde rekeningen is gedurende de coronacrisis.

16.18 - Afgelopen week 5744 nieuwe besmettingen in Brabant, lichte stijging

De afgelopen zeven dagen zijn er 5744 nieuwe coronagevallen vastgesteld in de provincie. Dat is voor het eerst sinds half december weer een lichte stijging. Vorige week werden er 5672 besmettingen gemeld.

16.07 - Onderzoek naar werking coronavaccins op kwetsbare patiënten

Groningse onderzoekers gaan onderzoek doen naar de werking van vaccins tegen corona op nierpatiënten, longtransplantatiepatiënten en patiënten met kanker. Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn de huidige beschikbare vaccins vooral in relatief gezonde volwassenen onderzocht. "Specifieke risicogroepen worden niet of slechts heel beperkt in deze studies meegenomen," aldus het UMCG.

15.20 - Voor het eerst in 2 maanden minder dan 4000 nieuwe coronagevallen (3997)

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3997 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 24 november blijft dit aantal onder de 4000. In de afgelopen zeven dagen zijn 35.635 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 5100 per etmaal. Dat gemiddelde daalt al weken.

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen het afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2375 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 5 minder dan maandag.

15.19 - 629 nieuwe Brabantse coronagevallen, laagste aantal sinds 5 oktober

In Brabant zijn er in de afgelopen 24 uur 629 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 97 minder dan maandag gemelden werden (726).

15.10 - Daling aantal besmettingen gaat langzamer, Britse variant rukt verder op

De afname van het aantal coronabesmettingen vlakt af, terwijl de extra besmettelijke Britse variant zich verder verspreidt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week 35.635 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent, het laagste percentage in weken.

Het RIVM kon in de vorige wekelijkse rapportage nog een afname noteren van bijna 22 procent. In het rapport van 12 januari meldde het instituut een daling 12,5 procent, weer een week eerder ruim 16 procent en in de zeven dagen daarvoor ruim 18 procent. Op basis van modellen schat het instituut dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de Britse variant heeft opgelopen.

15.00 - 'Burgemeester Petter van Bergen op Zoom loopt corona op in Bravis ziekenhuis'

Burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom zijn positief getest op corona. Dat meldt BN DeStem. De burgemeester raakte besmet tijdens opname eerder deze maand op de afdeling Interne Geneeskunde/Oncologie in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Petter herstelt inmiddels thuis van de ziekenhuisingreep en de corona.

14.40 - Kamervoorzitter Arib: niet het Nederland dat wij kennen

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft geen goed woord over voor de rellen en plunderingen van de afgelopen avonden in verschillende steden. "Dat is niet het Nederland dat wij kennen en waarvan wij houden", zegt zij voor aanvang van het wekelijkse vragenuur. "Wij hebben gezien hoe agenten, ambulancemedewerkers en journalisten werden aangevallen, en hoe extra beveiliging ervoor moest zorgen dat zorgmedewerkers veilig naar buiten konden. Het zijn schokkende beelden."

14.28 - Bild: Duitsland overweegt vliegverkeer vrijwel stil te leggen

In de strijd tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus wil Duitsland het reizen praktisch onmogelijk maken. Een van de plannen is het terugbrengen van het vliegverkeer tot "bijna nul", meldt de Duitse krant Bild. Merkel streeft naar een "reisstilstand". De regeringsleider zinspeelde al op een sluiting van de Duitse grenzen. Ze wil ook Europese maatregelen, zoals een inreisverbod uit gebieden waar een mutatie woedt.

14.10 - Volleybalsters spelen Nations League op één locatie

De Nederlandse volleybalsters wacht een lang verblijf op één locatie wanneer de Nations League wordt afgewerkt. Vanwege de coronapandemie heeft de internationale volleybalfederatie FIVB besloten het toernooi dat normaal in diverse landen wordt gespeeld, nu in één stad af te werken. Daar wordt een bubbel gecreëerd om besmettingen tegen te gaan. In februari wordt duidelijk waar gespeeld gaat worden. Dan wordt ook bekend wanneer het toernooi start.

14.07 - IMF: 'Herstel wereldeconomie gaat sneller, eurozone blijft achter'

De wereldeconomie krabbelt waarschijnlijk sneller op uit de coronacrisis dan eerder gedacht, denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar de nieuwe prognoses van het fonds zijn erg onzeker, en de huidige strenge lockdowns in Europa zorgen ervoor dat de vooruitzichten voor dit deel van de wereld juist zijn verslechterd.

13.55 - WHO: zes weken tussen eerste en tweede prik Moderna is mogelijk

Wanneer iemand het coronavaccin van Moderna toegediend krijgt, hoeft de herhaalprik niet per se na drie weken te worden gegeven. Het is mogelijk om de tweede dosis tot zes weken na de eerste injectie te geven. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

Meerdere landen, waaronder Nederland, hadden al aangekondigd om de tweede dosis uit te stellen. Zo kunnen meer mensen een eerste prik krijgen en alvast wat bescherming opbouwen tegen het coronavirus, nu de voorraden nog beperkt zijn, is de gedachte.

11.40 - Grapperhaus: avondklok wordt niet heroverwogen

Het kabinet houdt vast aan de avondklok, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Sinds de avondklok zaterdag is ingegaan is het in verscheidene steden onrustig geweest. De politie werd belaagd en winkels geplunderd.

De avondklok is nodig voor bestrijding van het coronavirus, aldus de bewindsman die is belast met de handhaving van de coronamaatregelen. Het deskundigenteam OMT heeft de avondklok geadviseerd. De maatregel blijft tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari van kracht, meldde het kabinet eerder.

11.08 - 387 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen 387 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 11 minder dan een dag geleden. Dat maakte het ROAZ dinsdag bekend. Er zijn de voorbije 24 uur totaal 43 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Zeven coronapatiënten zijn sinds maandagochtend overleden, 44 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten zijn overgeplaatst.

09.00 - Belgische autoriteiten vrezen 'Nederlandse' coronaprotesten

De protesten tegen coronamaatregelen in Nederland dreigen over te slaan naar België. Dat bericht de krant De Standaard, die schrijft dat op sociale media oproepen worden gedeeld om zaterdag te gaan demonstreren in Turnhout, Sint-Niklaas en Maasmechelen.

In zo'n oproep om te gaan protesteren in Turnhout wordt de term op ze kankerkop zetten gebruikt. Dat doet volgens de krant vermoeden dat het gaat om een bericht uit Nederland. Turnhout ligt dichtbij de grens.

08.30 - Zorgbonus blijft voor veel gedoe zorgen

De zorgbonus, een bedrag van 1000 euro als blijk van waardering voor mensen in de zorg, blijft voor veel onrust zorgen. FNV Zorg & Welzijn kreeg de afgelopen weken veel signalen van zorgmedewerkers dat hun werkgever de bonus niet zal uitkeren, totdat zij een contract voor eventuele terugbetaling hebben ondertekend. Dit voor het geval dat achteraf blijkt dat ze er toch geen recht op hebben.

06.30 - Vaccinatie van thuiswonende 90-plussers begint

Dinsdag begint de vaccinatie van 90-plussers die zelfstandig wonen. De eerste prik wordt toegediend in de vaccinatielocatie van de GGD in Apeldoorn. Naar verwachting worden 45.000 mensen van ouder dan 90 jaar door de GGD ingeënt. Dat is ongeveer de helft van alle mensen ouder dan 90. Welke 90-plussers worden ingeënt, bepalen huisartsen.

Het gaat om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een vaccinatielocatie te gaan. Binnenkort volgen de thuiswonende 85- tot 90-jarigen.

06.30 - Nieuwe weekcijfers RIVM

Het RIVM meldt dinsdagmiddag weer hoeveel positieve coronatests in de afgelopen week zijn geregistreerd. Ook meldt het RIVM hoeveel mensen in Nederland tot nu toe zijn gevaccineerd. Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds, maar niet zo snel als in voorgaande weken.

In de afgelopen week zijn ongeveer 35.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 39.000 de week ervoor. Dat zou een daling van zo'n tien procent zijn. Het is de vijfde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt. Of de daling in de komende weken doorzet, hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant.

06.30 - Grootschalig testen in Rotterdamse wijk Charlois

Tienduizenden inwoners van de Rotterdamse wijk Charlois kunnen zich de komende tijd laten testen op het coronavirus, ook als ze geen klachten hebben. Dat moet duidelijk maken hoe wijdverbreid het virus is in de wijk.

Het testprogramma begint dinsdag en duurt tot en met 5 maart. Het is de tweede grootschalige test in Nederland, na die in Lansingerland. Binnenkort volgen massale tests in Dronten en Bunschoten.

06.15 - Britse coronavariant op Aruba

Op Aruba is de Britse variant van het coronavirus aangetroffen. De Arubaanse autoriteiten hebben daarvan maandag officieel bevestiging gekregen vanuit Nederland. De Britse variant kwam naar voren bij vijf testen, die naar Nederland waren gestuurd.

In twee gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in drie gevallen om inwoners van het eiland. Uit welk land de bezoekers komen is niet gezegd. Op Aruba werden maandag achttien nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen bedraagt 391.

06.05 - Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt verder af

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is dinsdag weer verder gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde dinsdagochtend 6408 nieuwe besmettingen.

Maandag meldde het RKI ook al een betrekkelijk laag aantal nieuwe vastgestelde gevallen van 6.729. Zaterdag en zondag was er nog sprake van respectievelijk 16.000 en 12.000 nieuwe besmettingen.

06.00 - Den Bosch wordt wakker na een gitzwarte avond van avondklokrellen

Maandagavond trokken rellende en plunderende jongeren door het centrum van Den Bosch. In het donker zijn de stille getuigen hiervan dinsdagochtend voor onze verslaggever, die om zes uur op de Markt staat, niet meteen zichtbaar. Een iets betere blik maakt een paar seconden later duidelijk hoe heftig het maandagavond in het centrum van de stad moet zijn geweest.

