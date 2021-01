Willem II ontslaat trainer Adrie Koster

Willem II heeft afscheid genomen van Adrie Koster. Door de tegenvallende prestaties dit seizoen moest de trainer eruit. De Tilburgers haalden dit seizoen pas 10 punten uit 18 wedstrijden en staan voorlaatste in de Eredivisie.

Koster stond ruim 2,5 jaar onder contract bij Willem II. Technisch directeur Joris Mathijsen vond het besluit om Koster te ontslaan moeilijk. "Toch voelen we ons nu genoodzaakt om gezien de tegenvallende resultaten van dit seizoen in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen."

Adrie Koster zelf lijkt niet met wrok om te kijken naar het besluit van Willem II: "Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo gelopen is."