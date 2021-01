Winkeliers Rosmalen timmeren zaak dicht, 'belachelijk dat dit moet'

Wachten op privacy instellingen... Ondernemers in de weer om hun zaak te beveiligen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Winkeliers in Rosmalen timmeren hun zaak dicht

Het geluid van zaagmachines en boren galmt dinsdagmiddag door het centrum van Rosmalen. Geen verbouwingen, maar ondernemers die hun zaken dichttimmeren met houten panelen. Dat gebeurt normaal gesproken pas na schade, maar de Rosmalense ondernemers doen het nu preventief. Ze kregen van de gemeente te horen dat relschoppers mogelijk ook van plan zijn in hun dorp rond te gaan. "We willen het zekere voor het onzekere nemen", aldus ondernemer Wim Kok.

Martin Lange & Ilse Schoenmakers Geschreven door

De gemeente Den Bosch heeft dinsdagmorgen een noodverordening afgekondigd na nieuwe oproepen tot geweld op sociale media. "De politie heeft signalen dat deze mensen zich willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners", schrijft de gemeente.

En dus twijfelde de eigenaar van een fotospeciaalzaak aan de Driesprong geen moment om actie te ondernemen. "Toen ik zag dat ze aan de overkant een gevel aan het dichtzetten waren heb ik meteen gevraagd of ze dat bij mij ook wilden doen."

Zijn winkel heeft rolluiken rondom, maar een aantal ruiten zijn van enkel glas. Hij wil zichzelf graag rotzooi besparen. "Het is puur om het vandalisme tegen te gaan en het glas buiten te houden", legt Wim uit.

vergroot

Er hangt spanning in het dorp. Omwonenden komen even een kijkje nemen en spreken hun verbazing naar elkaar uit, terwijl steeds meer aanhangers met houten platen arriveren. Delen van terrassen worden weggehaald en plantenbakken worden naar binnengereden. Winkeliers die besloten geen platen te plaatsen, zorgden wel dat alle voorraad uit de winkels is gehaald.

Even verderop is Quinten Rebergen druk in de weer met een schroefmachine om platen tegen zijn fourniturenwinkel te schroeven. "Ik vind het heel vervelend dat wij deze maatregelen moeten nemen voor een paar raddraaiers. Belachelijk", reageert hij.

vergroot

Deze extra zorgen vallen zwaar de ondernemers, van wie de winkel nu toch al gesloten is, toch al zwaar. Gelukkig is het onderlinge saamhorigheidsgevoel sterk en leent bouwfirma Hoedemakers de platen gratis uit aan de ondernemers. Zodra alles dichtzit is het tijd voor de ondernemers om hun zaak te verlaten en dat is spannend.

"Wat komen mijn collega's morgenvroeg tegen, denk ik dan. Ik heb vannacht ook niet geslapen. Dat doet je niet goed", aldus Kok. "We hopen dat het een storm in een glas water is", besluit Rebergen.

vergroot

Ondernemers vrezen rellen in Rosmalen. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.