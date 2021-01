Aantal coronabesmettingen stijgt licht deze week, Britse variant rukt op

Testers Youssef (links) en Sylvia aan het werk in de coronateststraat in de Brabanthallen (foto: Joris van Duin) vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant (5744) is afgelopen week licht gestegen ten opzichte van de zeven dagen ervoor (5672). Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag publiceerde. De Britse variant wint aan terrein, kopt het instituut.

De minieme toename volgt na wekenlange dalingen van het aantal coronabesmettingen. Vorige week meldde het RIVM een afname van van zo'n twintig procent. De trendbreuk is provinciebreed. In alle drie de veiligheidsregio's ligt het besmettingscijfer ongeveer even hoog als vorige week. Ten opzichte van het landelijke beeld blijft Brabant flink achter. Onduidelijk is hoe dat komt. In heel Nederland was er met 35.635 positieve coronatests wel nog een daling van acht procent te zien.

Die afname stagneert echter en dat heeft vermoedelijk veel te maken met de Britse coronavariant. Het RIVM schat dat ongeveer een derde van de positief getesten dit virustype heeft. Dat is ruim driemaal zoveel als een week eerder. De zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels veertien keer geconstateerd.

Experts maken zich ernstig zorgen over de verspreiding van deze mutaties, omdat ze besmettelijker zijn dan de variant die hier nu nog het meeste is. Hoe meer het Britse type voorkomt, des te sneller zal het virus zich verspreiden, is de verwachting van het Outbreak Management Team. Die voorspelt in maart een derde golf aan coronabesmettingen met daaropvolgend ziekenhuisopnames en overlijdens. Om die reden heeft de overheid sinds een paar dagen een avondklok en strengere bezoekregels ingesteld. Sommige groepen verzetten zich hiertegen door te demonstreren en te rellen.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen zo'n 390 coronapatiënten. Dat aantal is sinds 9 januari min of meer gelijk gebleven. Van hen liggen er ongeveer 100 op de intensive care. Daarmee is er wel iets meer ademruimte dan tijdens de kerstperiode, maar te weinig om alle planbare zorg te kunnen leveren. Met de besmettelijkere Britse virusmutatie in het achterhoofd bereiden zij zich voor op een nieuwe toestroom van ernstig zieke coronapatiënten.

In Nederland hebben bijna 175.000 mensen hun eerste beschermende prik gekregen tegen het coronavirus. De tussenstand werd dinsdag bekendgemaakt via het zogeheten Coronadashboard van de Rijksoverheid. Met 175.000 gevaccineerden is Nederland procentueel gezien een van de traagste Europese landen.

