Met pijn in het hart neemt Willem II afscheid van Adrie Koster: 'Dit is het laatste wat je wil'

Joris Mathijsen (foto: OrangePictures) vergroot

Adrie Koster is niet langer de hoofdtrainer van Willem II. Dinsdagochtend kreeg hij te horen dat de club niet langer met hem door wil gaan. Hij vertelde het tijdens het ontbijt zelf aan de spelers. Aanvoerder Jordens Peters noemde het een treurige dag. Technisch directeur Joris Mathijsen nam de beslissing uiteindelijk met pijn in het hart, want de mooie prestaties onder vakman Koster zitten nog vers in het geheugen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

“Dit soort moeilijke beslissingen neem je liever helemaal niet”, zegt Mathijsen dinsdagmiddag. “Dit is het laatste wat je wil doen. Maar volgens ons was dit wel het moment dat we iets moesten doen. Alweer tien wedstrijden zonder overwinning en voor de zege op VVV zaten ook al zeven wedstrijden zonder zege. Het zijn teleurstellende resultaten en dat zie je ook aan de ranglijst af.”

"De verwachtingen waren hooggespannen, maar de resultaten passen daar niet bij."

“Het is met pijn in het hart omdat de eerste twee jaar heel goed zijn gegaan. Vorig jaar eindig je als vijfde na 26 wedstrijden, speel je Europees voetbal. Dat was allemaal hartstikke mooi. Daardoor waren de verwachtingen ook hooggespannen, maar de resultaten passen daar niet bij. En daar gaat het uiteindelijk toch om.”

Aanvoerder Jordens Peters zag het ontslag niet helemaal aankomen, hij noemt het treurig.

Wachten op privacy instellingen...

Mathijsen weet dat het moment eigenlijk nooit goed is. “Nee, het is nooit het goede tijdstip. Maar in onze ogen dus – helaas – wel noodzakelijk. Het is een weloverwogen besluit, nadat we de hele situatie de afgelopen dagen weer goed geëvalueerd hebben.”

De rest van de technische staf blijft in dienst van de Tilburgse club. Een bewuste keuze. “Er is één eindverantwoordelijke voor de wedstrijden en trainingen van het eerste elftal, dat is de hoofdtrainer. De assistenten nemen zijn taken interim over, waarschijnlijk ook tegen Ajax. Tot er een nieuwe hoofdtrainer is.”

"We willen zo snel mogelijk een nieuwe trainer, daar ga ik vanaf nu dag en nacht mee aan de slag. Het moet iemand zijn die het tij kan keren”, zegt de technisch directeur, die de hand ook in eigen boezem steekt. “Je voelt samen de verantwoordelijkheid. Dat maakt het ook zo vervelend. Maar we kijken altijd naar wat het beste is voor de club. En dat is op dit moment in onze ogen dit besluit.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.