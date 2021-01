Man die opriep om zondagavond te gaan rellen in Breda, krijgt 2 maanden cel voor opruiing

De rechtbank in Breda (foto; Willem-Jan Joachems) vergroot

De 35-jarige Wesley van D. uit Bavel krijgt twee maanden gevangenisstraf voor opruiing. Als hij opnieuw in de fout gaat, krijgt hij nog eens twee maanden. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag besloten. De man wordt gedeeltelijk verantwoordelijk gehouden voor de rellen van zondagavond in Breda.

Als hij binnenkomt is hij behoorlijk zenuwachtig, zegt hij tegen zijn advocaat. Hij draagt een dikke jas met camouflageprint en een bontkraag en slippers met geitenwollensokken. Hij geeft rustig antwoord op de vragen van de rechter en zegt gewoon mee te willen werken.

Oproep op Facebook

De verdachte riep zondag Facebook op om in de wijk Tuinzigt te gaan demonstreren tegen de invoering van de avondklok. Hij zette een bericht op Facebook met de tekst "Wie tegen de avondklok is, verzamelen op Tuinzigt kort voor 21.00 uur. Weg met de avondklok, weg met Rutte."

D. bevestigt dat hij het bericht heeft gestuurd, "Ik was boos op Rutte. Wat ik van hem op tv zag, klopt niet. Ik ben het niet met hem eens. Ik kan ook al een jaar niet sporten. Maar ik had niet de intentie om te gaan rellen in de wijk waar ik ben opgegroeid."

Werkloos en woont alleen

Toch liep het enorm uit de hand. Er werden brandjes gesticht, met stenen gegooid en winkelruiten ingegooid. De verdachte was ook zelf in de wijk voordat de rellen begonnen.

D. woont in Bavel, maar komt uit de wijk Tuinzigt. Hij heeft een beperking, wat die beperking is, wordt niet duidelijk in de rechtszaak. Hij is vroeger loodgieter geweest, maar heeft nu geen werk en hij woont alleen.

Oproep om avondklok te overtreden

Volgens het Openbaar Ministerie zette Wesley aan tot een strafbaar feit omdat hij mensen opriep om de avondklok te overtreden. Maar hij zou ook bewust de kans hebben aanvaard dat mensen geweld zouden gaan gebruiken tegen het openbaar gezag.

Zo schreef hij in een bericht op WhatsApp dat hij graag in Eindhoven had willen zijn tijdens de rellen en mee had willen doen. Verder heeft hij positief gereageerd onder filmpjes waar chaos van de rellen is te zien. "Dat overtuigt mij ervan dat er duidelijk de bedoeling was om aan te zetten tot geweld", zei de officier van justitie.

Advocaat vraagt om vrijspraak

De advocaat van de verdachte vindt dat er niet te veel naar de appberichten gekeken moet worden omdat die in een privésetting zijn gedaan. "Het bericht op Facebook waarvoor hij is aangehouden zet niet aan tot geweld", aldus de advocaat. "Mijn cliënt is ook voor de avondklok naar huis gegaan, na overleg met de buurtagent. Hij heeft toen gewoon naar de politie geluisterd. Veel later kwamen pas de rellen op gang."

Volgens de advocaat heeft - ook omdat de verdachte een beperking heeft - nooit kunnen weten hoe de avond in Breda zou aflopen. "Mijn cliënt wilde demonstreren en omdat het de verkeerde kant op ging is hij naar huis gegaan. Hij was gefrustreerd. Er was geen sprake van opzet. Daarom vraag ik u mijn cliënt vrij te spreken."

'Samenleving verdient bescherming'

De rechter vindt dat er opgezet is tot overtreding van de avondklok. En de rechter vindt ook dat er is opgeroepen tot geweld. "Als je dan zo'n bericht plaatst tegen de achtergrond van de rellen in Eindhoven, weet je dat je oproept tot geweld", aldus de rechter. Er staat maximaal vijf jaar gevangenis voor opruiing.

"Strafverzwarend vind ik dat we in een tijd leven van een coronapandemie en dat de samenleving daarom onder druk staat. De avondklok is bedoeld om de coronapandemie te beperken. Als je dan in zo'n ernstige situatie oproept tot geweld is dat verwerpelijk. De samenleving verdient bescherming hiertegen. Daar komt bij dat we een signaal willen afgeven."

Supersnelrecht

Het ging woensdag om zogenoemde supersnelrechtszitting. De snelrechter is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarvoor maximaal twaalf maanden celstraf wordt geëist. Vrijwel altijd volgt direct mondeling uitspraak. Bij gewoon snelrecht staat een verdachte binnen zeventien dagen voor de rechter, bij supersnelrecht binnen drie tot zes dagen.

In de rest van Nederland stonden woensdag meer verdachten van de coronarellen terecht. In de rechtbanken van Breda en Middelburg ging het om vijf meerderjarige verdachten die allemaal terecht stonden voor opruiing. Ook een verdachte van de rellen op het Amsterdamse Museumplein moest woensdag voor de rechter verschijnen.

