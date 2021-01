Heftige bodycambeelden laten de rellen in Eindhoven van dichtbij zien

De rellen van zondag waren hevig voor agenten, journalisten en inwoners van de stad. Ook persfotografen stonden midden in het plotselinge geweld en konden met moeite hun werk doen. Dankzij bodycambeelden van een hen krijg je een beeld van de rellen die zich vlak voor zijn camera afspeelden.

Afgelopen zondag liep het zwaar uit de hand in de binnenstad van Eindhoven. Wat begon met een oproep om ‘koffie te drinken’ in Eindhoven, ontaardde in rellen op het 18 Septemberplein en rondom het Stationsplein. Honderden relschoppers keerden zich tegen de politie, gooiden met stenen naar ME, vernielden spullen en plunderden zelfs winkels.