Help! Mijn kind heeft een oproep gedeeld om te rellen, kan hij nu straf krijgen?

Minderjarige jongeren die de afgelopen dagen opruiende teksten over rellen hebben gedeeld op social media, denken misschien dat ze iets onschuldigs deden. Maar ook als ze zelf niet hebben gereld, hangt hen heel wat boven het hoofd. Wat kan er gebeuren als jij of je kind dit heeft gedaan? Het Openbaar Ministerie legt het uit.

Bart Vaessen, woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant zegt: "Het is zeker strafbaar om oproepen tot rellen te delen via sociale media. Want ook het delen van dit soort oproepen kan bij concrete omstandigheden worden gezien als opruiing."

“Voor minderjarigen zijn er ook stevige straffen en grote gevolgen.”

De maximale straf voor opruiing is vijf jaar cel en een flinke geldboete, legt hij uit. Maar wat als het om een tiener gaat? “Voor minderjarigen geldt doorgaans het jeugdstrafrecht, maar ook dan zijn er stevige straffen en grote gevolgen.”

“Meedoen aan rellen is natuurlijk nog erger. Het gaat vaak om openlijke geweldpleging, maar ook hier hangt veel af van wat er precies gebeurt en wat hij gedaan heeft. Dat kan betekenen dat sommige mensen niet alleen voor de rechter moeten verschijnen voor openlijke geweldpleging, maar ook voor ernstigere feiten, zoals poging tot doodslag of zware mishandeling. De straffen zijn in die gevallen nog veel zwaarder.”

"Veel jongeren beseffen niet wat de gevolgen zijn wanneer je wordt veroordeeld."

Sommige jongeren denken misschien dat het delen van een Snapchat met zo’n oproep of een Instagrampost onschuldig is, maar niets is minder waar, meent het OM.

“Het is heel goed dat er aandacht komt voor dit soort zogenaamd onschuldige handelingen. Veel jongeren die wij spreken beseffen niet wat de gevolgen zijn wanneer je wordt veroordeeld. Maar dan is het echt te laat. Het kan grote gevolgen hebben voor je werk of je stage en die gevolgen zijn ook op lange termijn merkbaar. Het kan zomaar betekenen dat je stage naar Australië niet doorgaat”, aldus Bart Vaessen.

"Niemand zit te wachten op een zoon of dochter met een strafblad."

Wat kun je hier als ouder tegen doen? “We roepen op om hier met hun kinderen over te praten, voordat ze de fout in gaan. Niemand zit te wachten op een zoon of dochter met een strafblad, nog even los van de financiële gevolgen die het voor ouders kan hebben.”

De politie heeft al verschillende minderjarige jongeren opgepakt voor het plaatsen en delen van opruiende teksten op social media. Vijf van hen staan woensdagmiddag al voor de rechter.

