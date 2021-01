Trekken relschoppers zich iets aan van alle kritiek? 'Als iedereen het afkeurt, is het minder leuk'

Opvallend spandoek bij de getroffen Jumbo (foto: Noël van Hoof). vergroot

Relschoppers kunnen op weinig sympathie rekenen. Dit nooit meer, is de algemene opinie na rellen in Eindhoven, Den Bosch en andere steden. Het tegengeluid wint aan kracht. Maar bereiken die geluiden de relschoppers ook? En doet dit wat met ze? We vroegen het aan psychologen Bjarne Timonen en Mischa Coster.

Onder de relschoppers die losgingen in onder meer Eindhoven, Den Bosch, Tilburg waren veel jongeren. Die zijn volgens Bjarne Timonen best gevoelig voor de publieke opinie. “Je ziet dat voetbalsupporters hun stad beschermen. Dat speelt wel degelijk een rol. Maar ook influencers of bekende mensen die zich uitspreken. Jongeren kijken daar toch tegen op.”

Psycholoog Mischa Coster zegt dat het belangrijk is dat de publieke boodschap is: dit mag niet meer gebeuren. “Het is beter als iedereen zegt dat dit niet oké is. Het liefst in een gebundelde vorm, met statistieken. Zoveel procent van Nederland vindt het gedrag van de relschoppers niet normaal. Dat bereikt ze wel. Of het bij iedereen écht doordringt, is een andere vraag. De hardleerse relschoppers zal het wat minder interesseren.”

Coster vervolgt: “Als relschoppers zien dat dit gedrag in alle hoeken van de maatschappij afgewezen wordt, wordt het vanzelf minder leuk. En het vergroot de pakkans. Ik zag een tweet van iemand die voorstelt om kleurstoffen in het waterkanon te doen. Dan ben je als relschopper zichtbaar. Dat lijkt mij heel effectief, want op die manier creëer je schaamte. En schaamte is een heel sterke emotie.”

Volgens Timonen is het wel belangrijk om met de relschoppers in gesprek te gaan. “Het is heel goed om het gedrag te veroordelen. Maar maak ook onderscheid tussen de aanstichters van het geweld en de mensen die zich hebben laten beïnvloeden. Met die laatste groep valt nog te praten.”

“Jongeren lopen boos op straat. Ze zien er ongelukkig uit. Mensen doen dit niet zomaar. Dat komt ergens vandaan. Voor die psychische problemen is er te weinig aandacht”, vindt Timonen.

De burgemeester van Rotterdam sprak de relschoppers (en hun ouders) direct toe in een videoboodschap:

