Man maakt van zijn auto een thuiswerkkantoor: 'Tien punten voor creativiteit'

We werken (bijna) allemaal al maanden thuis. Aan dezelfde keukentafel waar ook je kinderen thuisonderwijs volgen. Of waar je partner de hele dag zit te bellen. Soms heb je dan behoefte aan een rustige plek. Dat is precies de gedachte van een man die zijn kantoortje verplaatste naar een wel heel bijzondere plek.

De foto op het Instagramaccount van de politie Someren spreekt boekdelen. Daar is een man te zien die zijn auto heeft verbouwd tot compleet thuiskantoor. Inclusief laptop, groot beeldscherm, een muis en toetsenbord en een houten tafeltje.

De auto van de man trok de aandacht van agenten. Die stond namelijk geparkeerd in het buitengebied, verstopt tussen de bosjes. De ruiten waren beslagen. Toen de agenten dichterbij kwamen, kwam de man uit zijn auto. "Hij gaf aan dat hij even rustig wilde werken in plaats van dit thuis te doen met ook de kinderen in huis. Heel begrijpelijk en tien punten voor de creativiteit", schrijft de politie op Instagram.

De foto roept nog wel wat vragen op. Waar haalt hij zijn stroom vandaan? Hoe heeft hij die schermen in zijn auto gemonteerd? Had hij koffie en wat lekkers bij zich? Doet hij dit vaker?

Wie kent deze creatieve thuiswerker? Wij komen graag met hem in contact.

