Automobilist ramt boom en belandt in een diepe sloot

Een automobilist is woensdag gewond geraakt bij een ongeval op de Sluisweg in Waalwijk. De man kwam met zijn auto in een diepe, brede sloot terecht.

De man schrok van een afslaande vrachtwagen en verloor daarbij de macht over het stuur. Hij knalde eerst tegen een boom en belandde vervolgens in het water.

Het slachtoffer werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

