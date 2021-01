RKC weet ook tegen Fortuna niet te winnen

Lennerd Daneels probeert de bal af te schermen (foto: OrangePictures) vergroot

Voor woensdagavond wachtte RKC al zeven wedstrijden op een overwinning. Ook tegen concurrent Fortuna Sittard wisten de Waalwijkers niet te winnen. Mede door zwak verdedigen ging de thuisploeg met 1-2 onderuit. Wat viel er op in het Mandemakers Stadion?

1. Rechtsbuitenpositie

Afgelopen weekend in de wedstrijd tegen PSV had RKC-trainer Fred Grim al een aantal verrassingen in de opstelling. Onder andere door de afwezigheid van Richard van der Venne maakte Thijs Oosting zijn debuut in Eindhoven.

Ondanks de terugkeer van Van der Venne bleef Oosting ook in de basiself staan. Voor de nieuweling was wederom een plek op het middenveld weggelegd terwijl Van der Venne dit keer zich op rechtsbuiten mocht positioneren. Ondanks de afwezigheid van Ola John, Cyril Ngonge en James Ermorfidis had de trainer ook voor Sylla Sow kunnen kiezen. Toch gaf Grim de voorkeur aan Van der Venne. Een opmerkelijke beslissing aangezien de normaal aanvallende middenvelder niet echt een individuele actie in huis heeft. Ook woensdagavond had de nummer tien moeite om zijn directe tegenstander voorbij te komen. Het gevaar van de thuisploeg kwam dan ook vooral vanaf de linkerflank waar Lennerd Daneels wederom zijn opwachting mocht maken. Achteraf liet Grim weten met Van der Venne vooral diepte achter de linksback te zoeken.

Van der Venne over zijn nieuwe rol op rechtsbuiten:

2. Verdedigend zwak

RKC is al de minst scorende ploeg maar krijgt over het algemeen ook niet heel veel goals tegen. Toch zag het verdedigende werk er woensdagavond met vlagen slordig uit. In de eerste helft ging er opbouwend veel fout. Vooral Paul Quasten en Ahmed Touba lieten in de opbouw veel steken vallen.

Door onder andere te lang te dribbelen en passes over twee meter eenvoudig in de voeten van de tegenstander te spelen, kreeg Fortuna aardig was kansen. Profiteren deden de Limburgers niet van het slordige spel van de thuisploeg. In de tweede helft lukte het de uitploeg wel om de Waalwijkers af te straffen. Bij de 0-1 mag Mats Seuntjens helemaal ongedekt een voorzet vanaf de linkerkant binnenschieten. Bij de tweede Limburgse treffer gaat het fout bij Bakari die een te korte terugspeelbal geeft op doelman Kostas Lamprou. De eerste poging van Fortuna werd nog gered door de Griekse goalie, maar in de rebound kon Lisandro Semedo alsnog scoren.

3. Supersub Min

Na ruim een uur spelen vond Grim het genoeg en bracht hij drie verse krachten in het veld. De meest opvallende invaller was David Min. Min, die op diverse sites nog aangegeven staat als middenvelder, wordt door Grim gebruikt als aanspeelpunt in de spits. Het was voor de jongeling pas de vierde keer dat hij minuten mocht maken in het eerste elftal.

Het bleek een goede wissel van Grim want acht minuten voor tijd was het Min die met een kopbal de spanning terug in de wedstrijd wist te brengen. Bij een voorzet van invaller Sylla Sow stond de spits op de juiste plek. Het was niet het enige gevaar van de aanvaller, want vlak voor tijd moest de Fortuna-doelman zich strekken om wederom een kopbal van Min uit de hoek te tikken. Tot een gelijkmaker kwam het helaas niet voor de thuisploeg.

Voor woensdagavond stond David Min op diverse sites nog aangegeven als middenvelder. Na vandaag is duidelijk dat hij een echte spits is en wil zijn:

4. Pijnlijke reeks

RKC begon dit seizoen nog goed en wist met regelmaat de punten te pakken. Toch lijkt langzaam het RKC van vorig seizoen weer op het veld te staan. Ondanks dat de Brabanders wekelijks complimenten, krijgen dateert de laatste overwinning alweer van vijf december. Na de overwinning op VVV werd er al acht keer niet meer gewonnen. Alleen tegen Heerenveen en Willem II wisten de Waalwijkers een punt te pakken. Een zorgelijke zaak.

RKC (nummer 15) heeft wel het geluk dat de onderste ploegen nog niet veel dichterbij weten te komen. Ook deze week verloren ADO (nummer 16) en Emmen (nummer 18). Alleen Willem II kan morgen dichterbij komen maar dan moet het winnen bij koploper Ajax. Zaterdag wacht voor RKC een uitwedstrijd tegen Vitesse, daarna wacht een serie van vier wedstrijden tegen ploegen uit het rechterrijtje. Die serie gaat cruciaal zijn in de strijd tegen degradatie voor RKC.

