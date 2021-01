Weer twee mannen opgepakt voor woningoverval in Duizel

De vrouw werd thuis overvallen (archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De politie heeft woensdag in Den Haag twee verdachten opgepakt voor een overval op een huis in Duizel. Het gaat om mannen uit Poeldijk en Monster in Zuid-Holland. In september werd een vrouw door vier mannen overvallen in haar huis aan de Dukesvoort. Snel na de overval werden al twee verdachten aangehouden.

De overvallers doorzochten haar huis op zoek naar waardevolle spullen. Met een onbekende buit op zak gingen zij ervandoor. Op dat moment meldde het slachtoffer de overval bij de politie.

Snel daarna werden na een korte achtervolging al twee 21-jarige verdachten uit Valkenswaard en Delft aangehouden. Het slachtoffer raakte niet gewond. Wel werd ze door de overvallers bedreigd. De impact van de overval op het slachtoffer was volgens de politie enorm.

