De uitvaart van weerman Johan Verschuuren is hier straks live te zien

Oud-weerman Johan Verschuuren wordt donderdagochtend naar zijn laatste rustplaats begeleid. Vanwege de coronacrisis gebeurt dat in kleine kring. Op verzoek van de familie zendt Omroep Brabant het afscheid daarom live uit. In dit artikel kun je de begrafenis vanaf 11.00 uur online volgen. Een week geleden stierf Johan Verschuuren op 85-jarige leeftijd.

Even karakteristiek als zijn begroeting was de dagelijkse afsluiting van zijn rubriek. Daarvoor dook de weerman in zijn uitgebreide verzameling weerspreuken op rijm. Vaak gingen die over dieren. 'Als de specht lacht, hij regen verwacht’, is er zo eentje. Of: ‘Als de pauw weer roept, is het droge weer versnoept.’ Hij bundelde zijn weerspreuken in boekjes die gretig aftrek vonden. ‘Wil het in juli niet heten, dan zal men in augustus zweten’.