Weerman Johan Verschuuren in kleine kring begraven

Oud-weerman Johan Verschuuren werd 85 jaar oud. vergroot

Oud-weerman Johan Verschuuren is donderdagochtend begraven. Vanwege de coronacrisis gebeurde dat in kleine kring. Op verzoek van de familie heeft Omroep Brabant de afscheidsdienst in de kerk daarom live uitgezonden. Daarna werd Johan Verschuuren naar zijn laatste rustplaats gebracht. Verschuuren werd 85-jaar oud.

"Goeiemorrege!" Alleen al aan de manier waarop hij zijn weerpraatjes begon, herkende je de weerman uit Aarle-Rixtel direct. In 1982 vroeg Omroep Brabant hem voor een dagelijkse rubriek. De weerman zei er ja tegen. Zijn roem hield niet op bij de Brabantse grenzen. Hij werd uitgenodigd voor programma’s op de landelijke tv en gaf lezingen in het hele land.

Even karakteristiek als zijn begroeting was de dagelijkse afsluiting van zijn rubriek. Daarvoor dook de weerman in zijn uitgebreide verzameling weerspreuken op rijm. Vaak gingen die over dieren. 'Als de specht lacht, hij regen verwacht’, is er zo eentje. Of: ‘Als de pauw weer roept, is het droge weer versnoept.’ Hij bundelde zijn weerspreuken in boekjes die gretig aftrek vonden. ‘Wil het in juli niet heten, dan zal men in augustus zweten’.

In 2011 stopte hij ermee. Zijn rubriek was toen al ingeperkt tot de weekenduitzendingen op Omroep Brabant radio. Maar zijn belangstelling voor het weer werd er niet minder om. Nog dagelijks ging hij naar zijn weerhut om de temperatuur en de luchtvochtigheid te bekijken.

Bij zijn afscheid als Omroep Brabant-weerman liet Verschuuren zien hoe hij te werk ging:

Van zijn vrouw Gerrie mocht Johan na zijn pensionering bij Omroep Brabant niet meer in alle vroegte uit de veren. “Zeven uur, eerder mag ik van haar niet opstaan", vertelde de weerman toen.

Ondanks het grote verdriet om het vroege overlijden van de twee zonen die hij met Gerrie kreeg, bleef Johan tot op hoge leeftijd van het leven genieten. Hij was trots op zijn roem en op het feit dat hij daarmee zijn dorp Aarle-Rixtel landelijke bekendheid had bezorgd.

In 2016 ging verslaggever Jan Waalen op bezoek bij Johan Verschuuren en maakte er deze reportage:

Na het overlijden van Verschuuren vorige week, deelden veel Brabanders hun herinneringen aan de oud-weerman. Zo schreef iemand dat hij het vroeger niet durfde er 'durhinne' te praten als Verschuuren op de radio zijn weerpraatje hield.

Een ander vertelde dat ze haar kinderen in het verleden pas hun kleren aandeed, nadat ze de weersvoorspelling van Verschuuren had gehoord. Pas dan wist ze immers of het droog zou blijven ja of nee.

