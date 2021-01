Carnavalskostuums: de één is er een jaar mee bezig, de ander gaat gewoon in zijn boerenkiel

De show stelen met je carnavalskostuum. vergroot

Het is onlosmakelijk verbonden met carnaval: verkleden! Aan sommige outfits wordt heel lang gewerkt met uiteindelijk een fors prijskaartje. Andere 'pekskes' worden voor een paar tientjes last-minute gehaald in de feestwinkel. In de carnavalspodcast 'Het carnavalsgevoel van hier' duikt Jordy Graat deze aflevering in de carnavalskleding.

Max Allers uit Eindhoven is gespecialiseerd in prinsenpakken en carnavalskleding. Hij is er min of meer per ongeluk ingerold. "Er kwam ineens vraag vanuit verenigingen. Mijn moeder heeft toen een steek nagemaakt en dat is vervolgens een eigen leven gaan leiden", vertelt Max. Inmiddels is hij een begrip in de regio.

Astrid Hoofs heeft een carnavalswinkel in Oeteldonk. Ook zij krijgt klanten van ver buiten Den Bosch. Ze mist in deze weken vooral de drukte. "Dan is het keihard werken en als het carnaval is, lig je er helemaal af. Voldaan." Dit jaar is het voor beide ondernemers een raar jaar. Toch zoeken ze ook dit jaar het gevoel op. Max: "Ik hang sowieso de vlag uit. Maar het hele feest kun je niet vervangen..."

Astrid en Max. vergroot

Beluister de hele podcast met daarin nog meer verhalen door op de links te drukken. Tot aan carnaval maakt Jordy Graat elke 11 dagen een podcast met telkens een ander thema. Op die manier kom je toch aan je portie carnavalsgevoel. Abonneer je zodat je geen aflevering hoef te missen:

