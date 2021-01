Chris (18) overleed bij auto-ongeluk in Reusel: 'Als een bom ingeslagen bij zijn voetbalclub'

Het plotselinge overlijden van de 18-jarige Chris Janssen is als een bom ingeslagen bij voetbalvereniging De Zuiderburen. De speler van het derde elftal overleed donderdagochtend bij een auto-ongeluk. ''Het is een groot gemis voor ons", zegt voorzitter Frans Jansen.

Bij de voetbalvereniging komen donderdagmiddag kaarten en bloemen binnen om steun te betuigen. Het is een kleine club waar iedereen elkaar persoonlijk goed kent. "Chris was een jongen die van het gemoedelijke en bourgondische van onze vereniging hield. Daar voelde hij zich bij thuis."

De jonge speler werd een paar jaar geleden lid van de vereniging, die alleen maar seniorenteams heeft. Daarmee was hij lange tijd het jongste lid van de club. De voorzitter spreekt van een veelbelovend talent in de voorhoede. "Chris was een speler waar je altijd veel van kon verwachten. Hij bracht altijd iets extra in het veld met zijn techniek en drang naar voren."